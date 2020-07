Vognmænd får adgang til digital tachograf-tjeneste

Onsdag 1. juli 2020 kl: 17:00

Af: Redaktionen Tacho Online er et program, der bruges til at aflæse, gemme og analysere data fra den digitale tachograf i lastbiler og busser.- Vi er glade for, at det er lykkedes at lave en aftale med Tungvognsspecialisten. Det er væsentligt for at os at kunne give den bedst mulige service inden for køre- og hviletidsområdet. Derfor er det naturligt at indgå dette samarbejde, siger Lars William Wesch, der er direktør i ATL.ATL’s medlemmer har i flere år haft adgang til et andet program - Tachoweb. Med aftalen med Tungvognsspecialisten ApS får de mulighed for at vælge mellem de to programmer.

- Vi vil gerne tilbyde vores medlemmer flere forskellige muligheder. Derfor har vi valgt at købe os adgang til Tacho Online, som flere medlemmer har efterspurgt, siger Morten Bøjesen, der er chefkonsulent i ATL og en del af organisationens transportrådgivning.





Det fremgår også af aftalen, at ATL og Tungvognsspecialisten ApS skal udvikle et arbejdstidsmodul til Tacho Online. Det skal gøre det muligt at trække data om chaufførernes arbejdstid.







- Jeg er utroligt glad og stolt over, at ATL har valgt Tungvognsspecialisten som samarbejdspartner på køre- og hviletidsområdet og Tacho Online som et af ATL’s køre- og hviletidsprodukter. Vi vil udvikle nye moduler til Tacho Online sammen med ATL til glæde for medlemmerne. Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at sikre, at ATL og ATL’s medlemmer bliver glade for samarbejdet, siger Carl Peter Frederiksen, der er administrende direktør i Tungvognsspecialisten ApS.





Rådgivning om blandt andet køre- og hviletidsregler får man fortsat hos eksperterne i ATL’s Transportrådgivningen ved Bent Bejstrup, Rune Noack og Morten Bøjesen.





Tungvognsspecialisten ApS er 100 procent ejet af vognmandsorganisationen DTL.









