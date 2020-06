Kinesiske el-varebiler med britiske rødder kommer til Danmark

Tirsdag 30. juni 2020 kl: 15:18

Om Maxus:

Maxus er et helejet datterselskab af SAIC (Shanghai Automotive Industry Corporation), der producerer syv millioner biler årligt. Det gør selskabet til Kinas største - og verdens syvende - største bilproducent

Maxus’ ejer - SAIC - er partner i verdens største producent af elbilbatterier, CATL (Contemporary Amperex Technology Ltd), og sikrer dermed batteriets fremtidige leveringskapacitet

Maxus har været etableret i Norge siden 2018, hvor Ikea blandt andet bruger Maxus EV80 til hjemmeleveringer i Oslo-området

I Sverige testes Maxus EV80 af en række vognmænd, inklusive Widrikssons og Bring Sweden

Maxus-mærket har rødder ti bage til den britiske producent af kassevogne LDV

Om importøren RSA:

RSA, Rutebileiernes Standardiserings Aksjeselskap, er importør for Maxus i de nordiske lande

I Norge er 50 forhandlere i drift, og siden starten i Sverige er yderligere 20 forhandlere klar

RSA blev grundlagt i 1936 med hovedkontor i Drammen, Norge

Foruden Maxus importerer RSA også Suzuki, Isuzu og BYD

Virksomheden har en detailhandelskæde i Norge med 11 forhandlere og sit eget reservedelslager på 11.000 kvadratmeter, som servicerer de nordiske lande

Af: Redaktionen - Interessen for elbiler vokser støt, men de varebiler, der findes på markedet i dag, er dyre og har en begrænset rækkevidde på en opladning, siger Steffen Vilstrup.Han peger på, at de elektriske biler fra Maxus kan udfylde det behov. For eksempel er Maxus EV80 en batterielektriske varebil, der kan transportere over ti kubikmeter med en rækkevidde på op til 200 kilometer. Maxus har også el-varebilen e-Deliver 3 og en MPV-personbil - Maxus Euniq MPV - på progrmmaet efter sommerferien.Steffen Vilstrup, der er rekrutteret som Country Manager for den kinesiske elbilproducent Maxus, har mange års erfaring inden for bilindustrien og har blandt andet fungeret som regionschef for FCA i Danmark.- Alle, der er aktive inden for bilindustrien, er opmærksomme på, at benzin- og dieseloperationer ubønhørligt er ved at blive udskiftet. Men indtil videre er emissionsfrie biler et marginalt fænomen for de få, der har råd, siger Steffen Vilstrup.Han peger på, at kun få af de over en halv million varebiler, der i øjeblikket kører på de danske veje, er elektriske.Han er overbevist om, at Maxus-mærket kan ændre på det forhold.Til at begynde med tilbyder Maxus varebilen EV80, der med sin rækkevidde og lasteevne passer både til transportfirmaer og håndværkere. Maxus EV80 vil kunne konkurrere i samme segment som Mercedes Sprinter og Volkswagen Crafter.Maxus e-Deliver 3 varebiler findes i to størrelser (4,8 og 6,3 kubikmeter) med to forskellige batterier (35 og 52,5 kWt). Maxus har hidtil solgt over 800 e-Deliver 3 i Norge og Sverige- Biler på el har betydet en systemændring i bilindustrien. Nye spillere kommer nu ind på det danske marked og tager markedsandele fra de allerede etablerede bilproducenter. Jeg tror, Maxus har gode muligheder for, at etablere sig på det danske marked, ikke mindst om nogle måneder, hvor vi kommer med vores personbiler. Det bliver spændende at tage del i denne rejse, og jeg vil gerne bidrage med min erfaring fra den ”gamle verden”, til den nye klima venlige æra i bilbranchen, siger Steffen Vilstrup.