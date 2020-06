Højresvingsassistenter til lastbiler kan eftermonteres

Mandag 29. juni 2020 kl: 13:58

Af: Redaktionen Jens Tittel, der er chef for Mercedes-Benz Trucks i Danmark, er glad for at kunne tilbyde vognmænd i Danmark muligheden for at opgradere sikkerheden i den eksisterende vognpark og forklarer samtidig, at det nye tiltag er en del af Mercedes-Benz’ erklærede mål om en ulykkesfri fremtid.- Vores ambition er en fremtid helt uden trafikulykker, og her er Højresvingsassistenten et vigtigt skridt i den rigtige retning. Systemet er ekstremt effektivt, og de foreløbige tal peger på, at op mod hver anden ulykke, der involverer en lastbil og en cyklist, kan undgås med Højresvingsassistenten. Derfor er vi naturligvis glade for, at vi nu kan tilbyde det til mange af de lastbiler, der allerede kører rundt på vejene, siger Jens Tittel.







Radarsensor eller kamera

Højresvingsassistenten fungerer som et ekstra sæt øjne ved hjælp af radarsensorer monteret langs lastbilen. Siden 2019 har det været muligt at eftermontere den fuldt integrerede version af Mercedes-Benz’ højresvingsassistenten på flere modeller som Actros, Arocs og Econic fra modelår 2017 og frem.





Røde advarselstrekanter i A-stolpen eller direkte i MirrorCam-skærmen hjælper chaufføren med at sikre sig, at der er fri bane, mens tydelige advarselslyde alarmerer chaufføren i tilfælde af risiko for en forestående sidekollision. Radarsystemet i højresvingsassistenten dækker et område, der svarer til en hel vognbane med 3,75 meter til højre side og op til 18,75 meter langs vogntoget samt to 2 meter foran og op til 1 meter bag vogntoget.





Trækker lastbilen en trailer, tager systemet højde for slæbekurven for hele vogntoget og giver tydelig besked, hvis det er på kollisionskurs med både bløde trafikanter eller stillestående objekter som trafiksignaler eller vejskilte.





For de fleste af de modeller, hvor det ikke er muligt at eftermontere den fuldt integrerede version af højresvingsassistenten, fås i stedet Højresvingsassistent Basic, som ligeledes er radarbaseret og dækker et område på op til 3 meter i bredden og op til 12 meter langs lastbilen. Højresvingsassistent Basic kan eftermonteres på de fleste ældre udgaver af Actros, Antos og Arocs såvel som Atego, der især er populær som distributionslastbil i byerne.





Selv i de tilfælde, hvor det ikke er teknisk muligt at eftermontere Højresvingsassistent eller Højresvingsassistent Basic på grund af lastbilens alder eller en særlig, kundespecifik opbygning, er det stadig muligt at skrue op for sikkerheden med det kamerabaserede system, SurroundView, som alternativ. Systemet gør det muligt for chaufføren at se hele vejen rundt om lastbilen på et syv-tommer display i cockpittet, som enten kan aktiveres manuelt eller automatisk, når eksempelvis blinklys eller bakgear aktiveres.









