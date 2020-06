Den nedbyggede trailer er universel til transport af mange ting

Mandag 29. juni 2020 kl: 13:22

Af: Redaktionen Den nye fire-akslede nedbyggede sværlasttrailer, der kan trækkes 4.500 mm ud, er bygget op over et chassis med en centralvange opsvejst i I-profil, der er forsynet med stærke tværvanger og forstærkninger.Bunden er udført i 28 mm hårdttræsplanker nedlagt i galvaniserede omegaprofiler og leveret med en UNP-kantramme. I hver side i bunden af kantskinnen er der påsat en surring udført i 16 mm rundjern.Bunden har også seks par kæpstokkehuller med tilhørende 12 kæpstokke og magasin.Repos’et er forsynet med alu-sider og med en rustfri værktøjskasse.Med traileren følge også fire forbredningsskilte.Traileren er leveret med fire ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser. Den fjerde aksel er selvstyrende.Den nye trailer er leveret af Anders Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.