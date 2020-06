Danmarks første "digitale" lokomotiv skal køre til Hirtshals

Fredag 26. juni 2020 kl: 17:00

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Baggrunden for at digitalisere lokomotivet er, at det siden det nye, digitale signalsystem ERTMS (European Railway Traffic Management System) blev indført på strækningen mellem Lindholm og Frederikshavn i slutningen af 2018, ikke været muligt for "analoge" tog at køre på strækningen. Dermed har Nordjyske Jernbaner heller ikke haft mulighed forat flytte infrastruktur-materiel imellem Skagensbanen og Hirtshalsbanen.- Takket være de erfaringer, som vi har gjort os i forbindelse med digitaliseringen af vores passagertog, er hele digitaliseringsprocessen omkring lokomotivet forløbet planmæssigt. Vi kan dermed se tilbage på en tilfredsstillende proces, som er afsluttet til tiden og med det ønskede resultat, siger Morten Muff Jensen, der er teknisk chef hos Nordjyske Jernbaner.Med et "digitalt" rangerlokomotiv har Nordjyske Jernbaner fået mulighed for at flytte sit eget infrastruktur-materiel mellem Hirtshals og Skagen og samtidig mulighed for hjælpe godsbaneoperatører med "analoge" togstammer. Et initiativ som både kan komme godsbaneoperatørerne og Nordjylland til gavn.- I forbindelse med vores projekt har vi oplevet stor opmærksomhed fra flere kanter - herunder fra Region Nordjylland, hvor der er et stort ønske om mere gods på bane. Derfor er vi også glade og stolte over, at vi kan bidrage med at flytte mere gods og dermed tung trafik væk fra vejene og over på jernbanen i stedet, siger Nordjyske Jernbaners administrerende direktør Peter Hvilshøj.Den egentlige installation af de digitale komponenter afsluttes i løbet af fredag. Efterfølgende skal lokomotivet gennemgå en testperiode, der topper 12. august med blandt andet bremseprøver. Til sidst går den endelige godkendelsesproces i gang hos Trafikstyrelsen. Den forventes afsluttet i november. For at udnytte ventetiden bedst muligt, skal lokomotivet males i Nordjyske Jernbaners blå farve, så det er klart til at blive sat i drift, så snart godkendelsen foreligger.Der er tale om digitalisering af et rangerlokomotiv af typen Z70 fra 1964. Lokomotivet gennemgik en gennemgribende renovering i løbet af 1990'erne, hvor det blandt andet fik en ny motor.