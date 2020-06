Tysk transportkoncern med aktiviteter i Norden får ny finansdirektør fra Schweiz

Fredag 26. juni 2020 kl: 13:48

Af: Redaktionen Robert Erni har senest haft stillingen som finansdirektør hos den konkurrerende Panalpina-koncern, hvor han stod i spidsen for fusionen med den danske DSV-koncern.I sin tid hos Panalpina gennemførte han en række vellykkede opkøbsprojekter foruden to betydelige SAP-udrulninger og de organisationsændringer, dette medførte. Dermed var han med til at fremme virksomhedens globale vækststrategi. Robert Erni begyndte sin karriere i logistikvirksomheden Kühne+Nagel, hvor han havde stillinger i Hongkong, Indien, Argentina og USA, før han vendte tilbage til sit hjemland, Schweiz. Her blev han ansvarlig for global controlling i virksomhedens hovedkvarter.- Robert Erni er en yderst erfaren CFO, der har arbejdet i logistikbranchen i mere end 30 år, siger Burkhard Eling, som overtager stillingen som administrerende direktør fra 1. januar 2021.- Vi er meget glade for, at han bliver en del af vores nye direktion, og ser frem til at arbejde sammen med ham om at løse fremtidige udfordringer på en måde, der skaber værdi og vækst, fortsætter Burkhard Eling.Dachsers nuværende administrerende direktør, Bernhard Simon, der fra 2021 skal lede selskabets bestyrelse, Supervisory Board, tilføjer, at rollen som finansdirektør for en familieejet virksomhed som Dachser handler om meget mere end at have styr på tallene.- Vores CFO er i tæt kontakt med vores aktionærer og udformer strategiprocessen og spiller dermed også en stor rolle i forretningens drift. Med Robert Erni har vi fra 1. januar 2021 fundet en CFO, der fuldt ud lever op til disse krav, siger Bernhard Simon.