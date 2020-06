Politisk flertal har aftalt en genstart af luftfarten

Fredag 26. juni 2020 kl: 12:12

Af: Redaktionen Aftale-partierne peger på, at luftfarten er med til at binde Danmark sammen på tværs af regioner og øer, og den forbinder ligeledes Danmark til omverdenen. De hurtige flyforbindelser til, fra og i Danmark er ligeledes vigtige for danske virksomheder og særligt de eksportrettede brancher.







Derfor er S-Regeringen, Venstre, Radikale og Konservative enige om at afsætte op til 260 millioner kroner til at støtte dansk luftfart.





Der afsættes en ramme på 135 millioner kroner i 2020 til at støtte indenrigsruterne. Det skal sikre, at der er et fuldt indenrigsrutenetværk året ud. Dermed kan flyselskaberne få dækket deres tab i en opstartsperiode, hvor der vil være færre passagerer end normalt.





Partierne er også enige om, at der i aftalen bliver afsat 25 millioner kroner til klimabidrag.





Med aftalen bliver der også afsat en ramme på 90 millioner kroner til at sætte lufthavnstaksten ned og dermed understøtte de danske lufthavne. Det skal give luftfartsselskaberne mulighed for at genoptage flyruter i Danmark og ud til omverdenen. Desuden bliver der afsat ni millioner kroner til Vestdanmark Connected.





Ordningerne gælder fra 1. august 2020.





