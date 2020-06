- Det er en stor sejr

DYREORGANISATION EFTER AFSTEMING I EU-PARLAMENTET:

Onsdag 24. juni 2020 kl: 21:02

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Beslutningen i EU-Parlamentet tager udgangspunkt i en lang række eksempler på, at dyr lider eller dør under transport.- Vi er rigtigt glade for udfaldet. Transport af dyr på kryds og tværs af landegrænser er elendig dyrevelfærd, og det halter med både at få opdateret lovgivningen, at få kontrolleret at reglerne overholdes, og at få sanktioneret dem, som ikke kan finde ud af at overholde de ret basale regler, der er på området. Det kan kun gå for langsomt med at rydde op, og med dagens beslutning i parlamentet lover det godt for fremtiden, siger Britta Riis, der er direktør for Dyrenes Beskyttelse og formand for Eurogroup for Animals - en international sammenslutning af 70 dyrevelfærdsorganisationer.Det undersøgende udvalg under EU-Parlamentet får bemyndigelse til at indkalde vidner og eksperter samt bede om dokumenter fra nationale og europæiske myndigheder. EU-lande, der nægter at samarbejde med udvalget, risikerer at stå over for en traktatbrudsprocedure, som kan resultere i sanktioner.- Det er kun sket få gange i EU-Parlamentets historie, at man har nedsat sådan et magtfuldt udvalg. Derfor er det en stor sejr og en vigtig milepæl for dyrevelfærden. Det her særlige udvalg har ret brede beføjelser til at kulegrave et politikområde, hvor man mistænker en betydelig grad af overtrædelser, fejl eller forsømmelse i forhold til EU-lovgivningen. Tidligere har lignende udvalg haft stor betydning, fx da Europa-Parlamentets særlige skatteudvalg kulegravede sagen om Panama Papers, siger Britta Riis.Sagen blev taget op til afstemning i EU-Parlamentet efter, at 183 parlamentarikere i februar skrev under på, at de europæiske dyretransporter skal kulegraves. I spidsen for underskriftsindsamlingen stod blandt andet den danske EU-parlamentariker og næstformand for dyrevelfærdsudvalget, Niels Fuglsang (S).Der var bred opbakning blandt de danske EU-parlamentarikere til afstemning.