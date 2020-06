Flere byer får flyforbindelser tilbage

Tirsdag 23. juni 2020 kl: 12:28

Chania

Olbia

Venedig

Pisa

Pula

Thessaloniki

Warszawa

Athen

Malaga

Nice

Oslo

Reykjavik

Færøerne

Stockholm

Chicago

New York

Af: Redaktionen SAS præsenterede i sidste uge sit trafikprogrammet for juli. Men efter opdaterede rejsevejledninger i Danmark torsdag har SAS oplevet stigende efterspørgsel og interesse for rejser i Europa. I takt med at efterspørgslen langsomt vender tilbage, øger SAS derfor frekvensen på flere ruter og genåbner til syv destinationer i juli - heriblandt til Sardinien og Kreta fra København.SAS oplyser videre, at yderligere destinationer fra Norge, Sverige og Danmark vil blive tilføjet, når efterspørgslen vender tilbage.I juli vil SAS i tillæg til det allerede præsenterede juli-trafikprogram flyve til følgende syv destinationer fra København:Derudover øger SAS frekvensen på disse ruter fra København: