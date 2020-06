Skatteforvaltningen indgår kontrakt om nyt system til import og toldangivelser

Mandag 22. juni 2020 kl: 23:00

Af: Redaktionen

Netcompany-Intrasoft skal levere systemet til toldangivelser og import af varer til Danmark, det såkaldte DMS Import. Toldstyrelsen oplyser, at der i forbindelse med kontrakttildelingen er blevet lagt vægt på at finde en leverandør, der har erfaring fra leverancer af systemer til andre toldmyndigheder. Kontraktens værdi er på et trecifret millionbeløb og forventes at løbe over ti år.





- Udskiftningen af toldsystemerne blandt andet til angivelse og import vil betyde ændringer for de danske virksomheder, som hver dag bruger vores eksisterende løsninger til at få varer ud og ind af landet. Derfor fortsætter vi nu dialogen med virksomhederne om deres behov og de rammer, som vi udvikler systemerne inden for, så det sikres, at de danske toldprocedurer er smidige og effektive, siger Charlotte Møller, der er direktør i Toldstyrelsen.





De nye toldsystemer bliver udviklet ud fra EU’s aktuelle tidsplaner, og i løbet af kort tid vil de datasæt, som leverandøren arbejder med, blive delt med erhvervslivet. På en række møder vil erhvervslivet desuden få mulighed for at få mere tekniske orienteringer om specifikationerne bag det nye system.





Toldstyrelsen og Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, der har ansvaret for drift og udvikling af it- og datasystemer i skatteforvaltningen, har arbejdet tæt sammen om udbuddet og om implementering af de nye toldsystemer.





- Udviklingen af det nye importsystem er en væsentlig del af udskiftningen af de nuværende meget gamle toldsystemer, hvoraf nogle er op til 25 år gamle. Det er samtidig et væsentligt bidrag til opgaven med at forny skatteforvaltningens samlede aldrende systemlandskab. Det bliver en særdeles udfordrende, men også fagligt spændende opgave at udvikle det kommende system, der skal sikre en smidig import for virksomhederne og leve op til kravene fra EU. Det ser vi frem til at gøre i et tæt samarbejde med Netcompany-Intrasoft, siger Andreas Berggreen, direktør i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen.





Den endelige kontrakt med leverandøren forventes at være indgået og afsluttet i starten af juli.





Den samlede udskiftning af toldsystemerne forventes at være afsluttet ved udgangen af 2025. Kontrakttildelingen og den efterfølgende kontraktindgåelse afslutter det første i en række af udbud på it-systemer, som Danmark skal udskifte på toldområdet for at leve op til øgede og mere ensartede datakrav i EU’s toldkodeks. Ikke alle nye it-systemer udvikles i Danmark. Nogle it-systemer udvikles i EU-regi og tilpasses danske forhold.









