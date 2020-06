Videokonkurrence om fynsk bustransport har fået en vinder

Tirsdag 23. juni 2020 kl: 09:00

Af: Redaktionen Trafikselskabet FynBus har fra oktober 2019 til og med marts 2020 afholdt en videokonkurrence, hvor fynske uddannelsessøgende med et kamera i hånden skulle give deres bud på, hvordan FynBus får flere studerende til at vælge bussen til.

Hver måned har deltagerne skullet arbejde med et nyt tema. Temaerne var blandt andet Bæredygtighed og Miljø og Bussen som en kørende studieplads.







For hvert tema blev der kåret en månedsvinder, der modtog en præmie. Ved konkurrencens udløb blev der stemt om, hvilken af de seks månedsvideoer, der skulle løbe af med den samlede sejr og hovedpræmien - billetter til Tinderbox 2021.





Hos FynBus har grundtanken med konkurrencen været at få de studerende til at reflektere over, hvad der skal til for, at de vælger bussen frem for bilen. Konkurrencen var samtidig designet, så den kunne inddrages i undervisningen som en del af et undervisningsforløb, hvor der for eksempel blev talt om trængsel på vejene, klima, miljø og CO2-reduktion.





I forbindelse med konkurrencen deltog FynBus ved en temadag hos en af skolerne, hvor de studerende blev præsenteret for videokonkurrencen samt projektet ”Studerende fra bil til bus”. Hele årgangen skulle på temadagen arbejde med FynBus’ videokonkurrence som opgave.







Videokonkurrencen er en del af et større projekt ”Studerende fra bil til bus”. Projekts formål er overordnet at sætte gang i en samfundsmæssige debat om at få flere unge passagerer i den kollektive trafik.





Videokonkurrencens vindere kommer fra Svendborg

Mads og Oscar fra Svendborg Gymnasium fik med deres video ud fra temaet ”Vis os dit bedste argument for at tage bussen” en jordskredssejr.

FynBus’ dommerpanel indstillede enstemmigt Mads og Oscar som vinder af den samlede konkurrence. Online-afstemningen, der har været promoveret via FynBus’ Facebookside, slog med 66,9 procent af stemmerne også fast, at det var Mads og Oscar, der har produceret den bedste video.







”Videoen har en god historie, en lækker lydside og emmer af god humor. Samtidig formidler videoen månedens tema med en sikker hånd, og opfylder også det overordnet kriterie om at formidle, hvordan FynBus får flere studerende til at tage bussen” , udtaler FynBus’ dommerpanel.







Interesserede kan se Mads og Oscars vindervideo på FynBus’ Facebookside - www.facebook.com/minfynbus





