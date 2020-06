Enhedslisten stiller modkrav for at støtte genstart af luftfarten

Søndag 21. juni 2020 kl: 13:46

Af: Redaktionen - Enhver støtte til luftfartens genstart forudsætter en række grønne modkrav. Det er vi enige med de grønne organisationer om, siger Henning Hyllested.





Han kritiserer samtidig den forhandlingsproces, som transportministeren har lagt op til. Henning Hyllested peger på, at processen indebærer, at partierne først søndag aften får forelagt S-Regeringens forslag, og at der derefter skal forhandles færdig i spisepausen under afslutningsdebatten mandag.









- Jeg forventer, at vi som minimum kan blive enige om, at en aftale svarer til branchens egne forslag. Det indebærer en forpligtelse til, at indenrigsflyvningen i 2030 foregår 100 procent på elektrofuels, mens der skal sættes høje og stigende krav om iblanding til alle fly, der i øvrigt letter fra en dansk lufthavn. Også en passagerafgift til finansiering af opbygning af en PtX-produktion gennem en klimafond, har branchen foreslået. Det ligger helt i tråd med Enhedslistens egne forslag i vores klimaplan, siger Henning Hyllested, som fremhæver, at partiet i en større sammenhæng mener, at momsfritagelsen for flybrændstof skal afskaffes.









Han peger på, at momsfritagelsen er efter Enhedslistens mening er en helt urimelig favorisering af flytransport. Han peger også på, at en CO2-afgift er kommet på tale.









- Jeg håber også, at aftalen kan munde ud i, at vi går i gang med at udarbejde en ny grøn luftfartsstrategi. Den nuværende handler udelukkende om at øge lufttrafikken. Der er i den forbindelse brug for skærpede miljøkrav til lufthavnene for at beskytte naboer bedre mod støj og luftforurening, understreger Henning Hyllested og fortsætter:



- Og så kunne det jo være en idé, at alle selskaber, der flyver indenrigs, pålægges at samarbejde med DSB, og i reklamer, informationsmateriale og ved billetbestilling informerer potentielle kunder om, at der er andre rejsemetoder, som har lavere klimaaftryk. Samtidig kunne der på alle flysæder på afgange fra danske lufthavne ligge information om klimabelastningen ved flyturen. Det handler nemlig også om at begrænse flyvning.



© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.