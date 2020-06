El-tog skal serviceres vest for Aarhus

Tirsdag 16. juni 2020 kl: 12:32

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen De fremtidige el-tog er et stort indsatsområde og etableres for at skabe et grønnere Danmark, bedre jernbane og bedre kollektiv trafik. Projektet udgør en stor værdi til over 60 milliarder kroner og forventes at være færdigt i 2027.- Det har i lang tid været vores fokuspunkt at skabe et grønnere Danmark. Generelt ser vi i stigende grad flere tiltag, der fremmer miljøet og mindsker forureningen, og det vil vi i DSB, også gerne bidrage til. De tog som kører nu, er gamle dieseltog, som forurener og belaster miljøet en del. Derfor vil vi gerne, sammen med resten af transportsektoren, være med til at gøre transport grønnere. For at realisere det har vi i omkring tre år, været på udkig efter et værksted, som kunne imødekomme de behov og krav, som vi har, siger Senior Vice President i DSB, Torben Kronstam.- Vores værksted i midten af Aarhus betjener vores dieseltog, der over tid skal udfases af hensyn til bymiljøet. Derfor besluttede DSB sammen med Aarhus kommune, at vi burde finde en ny lokation med bedre arealer i området udenfor byen. Grundstykket i Logistikparken var interessant, da det ligger ved siden af jernbanen og rammemulighederne er gode, og da det har den længde og størrelse, som vi søgte. Vi ser frem til, at Banedanmark får elektrificeret jernbanen nord for Aarhus, så vi kan udfase de gamle dieseltog og byde de nye el-tog velkommen, siger han videre.Det er et af Logistikparkens sidste grundstykker, der nu er solgt. Byggeriet i Logistikparken er stadig i gang, og det forventes, at Logistikparken i fremtiden kan blive Nordeuropas største transport- og logistikområde.Logistikparken blev købt tilbage i 2006 af ÅF Transport, som siden har udviklet området.