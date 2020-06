Nyt EU-websted skal gøre det trygt at rejse og være turist i EU igen

Mandag 15. juni 2020 kl: 13:29

Af: Redaktionen Re-open EU-websiden indeholder også praktiske oplysninger fra de forskellige EU-lande om rejsebegrænsninger, folkesundheds- og sikkerhedsforanstaltninger (eksempelvis fysisk afstand eller maskepåbud) samt andre nyttige oplysninger om europæiske og nationale turisttilbud.Ved hjælp af web-siden skal EU-borgere kunne træffe ansvarlige og velinformerede beslutninger om, hvordan de håndterer den fortsatte risiko for at blive smittet med coronavirus, når de planlægger deres ferier og rejser hen over sommeren og på et senere tidspunkt.- Efter flere ugers nedlukning genåbner EU's indre grænser. Webstedet Re-open EU, som vi lancerer i dag, vil give rejsende nem adgang til oplysninger, så de trygt kan planlægge deres rejser og undgå smitte under rejsen. Det vil også give små hotel- og restaurantejere og byer over hele Europa mulighed for at lade sig inspirere af innovative løsninger udviklet af andre, siger Thierry Breton, der er EU-kommissær for det indre marked.Re-open EU er en del af EU-Kommissionens turisme- og transportpakke fra 13. maj, der blev sat i gang for at genopbygge tilliden blandt de rejsende i EU og sikre en tryg genoptagelse af europæisk turisme samtidig med, at de fornødne sundhedsmæssige forholdsregler overholdes.Den nye platform, som også er tilgængelig i en mobilversion, fungerer som et referencepunkt for alle, der rejser i EU, da den samler aktuelle oplysninger fra EU-Kommissionen og EU-landene på ét sted. Den giver borgerne adgang til specifikke oplysninger, opdaterede data og vejledninger for hvert enkelt EU-land via et interaktivt kort. Platformen findes på alle 24 officielle EU-sprog.Platformen indeholder også oplysninger om ordninger med sponsor-vouchers, hvor kunderne kan støtte deres favorithoteller eller -restauranter ved at købe vouchers til et fremtidigt ophold eller måltid, når de åbner igen. Ordningerne skal hjælpe den europæiske hotel- og restaurationsbranche, når restriktionerne ophæves og grænserne genåbner. Sponsor-vouchers hjælper virksomhederne med at imødegå likviditetsproblemer, da tjenesterne først skal ydes senere. Det beløb, kunden betaler, går direkte til tjenesteyderen. Med det særlige websted vil EU-Kommissionen forsøge at skabe bedre kontakt mellem de deltagende virksomheder og interesserede kunder - særligt når man rejser i udlandet.Den nye EU-webside kan ses