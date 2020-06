Brugte lastbiler kan leases - med tryghed

Mandag 15. juni 2020 kl: 12:21

Af: Redaktionen Scania Danmark peger på, at kampagnen forener Scania’s produkter og services i et samlet tilbud, der giver en høj grad af fleksibilitet.Løsningen indeholder leasing af en Scania Used-lastbil inklusiv serviceaftale, FMS-oversigtsrapport og gratis drivline+ used aftale de første 12 måneder.Derudover er der mulighed for at tilkøbe en helt ny tryghedsaftale, der giver fuld returret efter de første 12 måneder.Tilbuddet er ydermere kombineret med en hurtig kreditvurderingsproces, nul kroner i udbetaling og ingen hæftelse for køretøjets restværdi, hvilket giver transportvirksomhederne mulighed for hurtigt og nærmest bekymringsfrit at komme på vejen.Scania oplyser, at kampagnen løber frem til 31. august 2020.