Viborg får hurtigfærgeforbindelse - med fjernbusser

Torsdag 11. juni 2020 kl: 09:19

Af: Redaktionen Den nye rute, der har første afgang 29. juni, får i første omgang 14 ugentlige afgange hver vej.- Med en ny rute fra Viborg tilbyder vi, at endnu flere personer kan nyde pausen og udsigten på turen over Kattegat. At pausen på turen kan foregå på færgen med 70 km/t i stedet for på en rasteplads, er der mange gæster, der har fået øjnene op for, siger Molslinjens kommercielle direktør, Jesper Skovgaard.Kombardo Expressen opstod i 2017 som et samarbejde mellem Herning Turist og Molslinjen om en lynbus-rute mellem Aarhus og København. Ruten blev en succes med det samme, og siden er kommet nye ruter til København fra Aalborg, Randers og fra Rønne på Bornholm.- Kombardo Expressen begyndte som en løsning for de kunder, som savnede at kunne kombinere bus og færge på deres tur mellem landsdelene. Siden er bussen blevet en vigtig del af vores forretning og danskernes infrastruktur, siger Jesper Skovgaard.Kombardo Expressens første tur fra Viborg til København bliver mandag 29. juni 2020 klokken 07.15 og fra København klokken 07.20. Turen vil vare fire timer og 45 minutter med stop i Aarhus. Opsamlingen af passagerer sker på busholdepladsen ved Viborg Station.Billetter til og fra Viborg er tilgængelige på kombardoexpressen.dk. Om kort tid vil det også være muligt at booke den nye rute på Kombardo Expressens app.