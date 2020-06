Vores overenskomst har fået Folketingets blå stempel

TRANSPORTORGANISATION EFTER AFSTEMNING:

Tirsdag 9. juni 2020 kl: 20:31

følge et omkostningsniveau, som ikke afviger entydigt og væsentligt fra det samlede omkostningsniveau i de bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår, der findes i de kollektive overenskomster for chauffører, der er indgået af de på denne lovs område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område

være omfattet af en kollektiv overenskomst, hvis faglige gyldighedsområde dækker arbejde under den nævnte tilladelse, og som er indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark og gælder på hele det danske område

være omfattet af en landsdækkende kollektiv overenskomst for chauffører, som ikke afviger entydigt og væsentligt fra det samlede omkostningsniveau i de bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår, der findes i de kollektive overenskomster for chauffører, der er indgået af de på denne lovs område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område.

Af: Jesper Christensen Men ITD fremhæver også, at organisationen var yderst kritisk over for lovforslaget i sin oprindelige version, da det efter ITD’s opfattelse ville have givet 3F overenskomstmonopol.ITD mener stadig, at loven “…tilgodeser 3F i urimelig grad”, men at “… en ihærdig indsats fra udvalgte Folketingsmedlemmer” - ITD fremhæver især Konservative og Nye Borgerlige - sikrede, at det fortsat er muligt at tegne andre overenskomster end 3F’s, så længe de ikke afviger entydigt og væsentligt fra omkostningsniveauet i denne.Dermed må godkendelsen af overenskomsten fra ITD Arbejdsgiver ifølge ITD være en formssag.- Vi kom ikke i mål med vores ønsker om en objektiv lov, der sikrer lige og fair konkurrence mellem de forskellige udbydere af overenskomster. Men jeg vil gerne anerkende indsatsen fra de medlemmer af Folketinget, som gennem hele lovprocessen har haft øjnene på bolden og kæmpet hårdt for at sikre, at der ikke bliver givet fuldstændigt monopol til en enkelt fagforening. Det var der ellers var lagt op til med det første lovudkast, og det havde været katastrofalt at overlade al magt og indflydelse til en enkelt organisation. Monopoler har aldrig ført noget godt med sig, siger administrerende direktør i ITD, Carina Christensen i en kommentar til lovens vedtagelse. Carina Christensen er tidligere transportminister i en af 00’ernes VK-regeringer.Loven betyder, at man for at få godskørselstilladelse skal enten:Fagforbundet 3F er ikke nævnt i loven, men ITD mener, at Folketinget med loven overlader det alene til 3F at fastsætte omkostningsniveauet for en hel branche.Selv om det ikke er noget, der har indflydelse på den nuværende ITD Arbejdsgiver overenskomst, der er fuldt ud på det lovmæssige niveau, mener ITD, at det principielt er forkert, at Folketinget efter organisationens opfattelse “…forhindrer den frie forhandlingsret, der udgør en hjørnesten i foreningsfriheden på arbejdsmarkedsområdet”.ITD kritiserer også, at det er 3F’s overenskomster, der står på positivlisten forud for lovens ikrafttræden, da de som de eneste er undtaget vurdering og formel godkendelse.ITD mener også, at loven tilgodeser 3F i urimelig grad ved at tillade 3F at have billigere overenskomster og lokalaftaler, mens andre alternative overenskomster skal vurderes i forhold til 3F’s dyrere chaufføroverenskomst.ITD fremhæver, at det var punkter, som blandt andet den konservative ordfører påpegede og forgæves ønskede ændret for at kunne gå med i den endelige aftale. Resultat blev, at både Konservative, Nye Borgerlige og Liberal Alliance stemmet imod den samlede aftale.

ITD håber, at alle Folketingets partier - sammen med ITD og ITD Arbejdsgiver - vil holde skarpt øje med, at transportministeren og Færdselsstyrelsen lever op til de forsikringer, der er givet til Folketinget under behandlingen af loven, om en fair og hurtig behandling og godkendelse af alternative overenskomster.







- Ministeren har forsikret Folketinget om, at Færdselsstyrelsen vil tilrettelægge deres forberedelser, så sagsbehandlingstiden til godkendelse af alternative overenskomster ”minimeres mest muligt”. Vi havde selvfølgelig gerne set, at andre overenskomster var godkendte ved lovens ikrafttræden ligesom 3F’s, men det har ministeren afvist. Nu vil vi i stedet rette vores fokus mod at sikre, at regeringen lever op til sine løfter, så ITD Arbejdsgivers overenskomst bliver formelt godkendt så hurtigt som overhovedet muligt, hvilket må være i umiddelbar forlængelse af lovens ikrafttræden 1. januar 2021, siger Trine S. Plesner, der er direktør i ITD Arbejdsgiver.





