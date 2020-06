Elektriske varebiler må veje mere - og stadig køres på lille kørekort

Torsdag 4. juni 2020 kl: 12:13

Af: Redaktionen Færdselsstyrelsen har set på forholdene og ændret reglerne på baggrund af ønsker fra transporterhvervet.Brancheorganisationen DI Transport rejste problemstillingen over for transportministeren i et brev dateret 26. februar i år. Derfor er man hos DI Transport meget tilfredse med ændringen.- Ændringen vil sidestille elektriske varebiler med dieselvarebiler i forhold til kørekort og lasteevne, og det er et vigtigt skridt i en grøn omstilling af transportsektoren, siger seniorchefkonsulent i DI Transport Rune Noack.DI Transport peger på, at regler om køre- og hviletid på samme måde sætter begrænsninger på anvendelsen af elektriske varebiler, da totalvægten betyder, at en elektrisk varebil på 4.250 kg på grund af EU-reglerne kun kan anvendes inden for en 100 km radius uden at blive omfattet af regler om køre- og hviletid.- Det grønne valg skal være det nemme. Derfor bør undersøges med EU-Kommissionen, om der kan laves en generel fri-vægt til batterier i varebiler, så transportvirksomheder, håndværkere og andre ikke bliver straffet ved at vælge en klimavenlig varebil, siger Rune Noack.Tankerne om en fri-vægt for eksempelvis el-vare- og -lastbiler er ikke ukendte i EU-systemet. De har været oppe at vende flere gange de seneste år.