Vognmand valgte V8’er med kroghejs

Onsdag 3. juni 2020 kl: 11:45

Af: Redaktionen R-førerhuset er med normal højde og sovekabine. Der er monteret blitzbro på taget, blitzblink i frontgitteret samt bak-, læsse og cyklistkamera.Bilen er leveret med en 12 trins Opticruise-gearkasse med overdrive, to krybegear, to bakgear og retarder. Bagtøjet er med tandemgear og navreduktion.Førerhuset er indvendigt udstyret med blandt andet Driver+ pakke, Premium V8 lædersæder med ventilation og varme, læderrat, elektronisk opvarmet og justerbare spejle, køleskab, klimaanlæg, oliefyr med start via app, Infotainment pakke, Premium DAB radio med Apple Car Play og Bluetooth, LED-lyspakke, adaptiv fartpilot med Active Predicition, LDW kørebaneafvigelse og AEB.Lastbilen er solgt og leveret af Ernst Larsen fra Scania.