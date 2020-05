Arbejdstilsynet tager igen på tilsyn

Fredag 29. maj 2020 kl: 12:32

At alle tilsynsførende igen fører tilsyn

At der føres grundtilsyn i alle brancher, dog med undtagelse af hospitals- og plejesektoren

At der føres helhedsorienteret tilsyn (HOT) i bygge- og anlægsbranchen

At der i hospitals- og plejesektoren føres målrettede tilsyn med primært fokus på forebyggelse af ulykker og smitterisiko, samt alvorlige ulykker og klager

At der på alle tilsyn er fokus på forebyggelse af coronasmitte

At Arbejdstilsynet fortsat kører på alvorlige ulykker og klager i alle brancher

At Arbejdstilsynets Call Center fortsat vil vejlede om arbejdsmiljø og forebyggelse af coronasmitte

Af: Redaktionen Det betyder flere tilsynsførende på landevejene, og at der igen vil blive ført tilsyn med alle typer af arbejdsmiljøproblemer. Den øgede tilsynsaktivitet giver samtidig mulighed for at genoptage de helhedsorienterede tilsyn (HOT) i bygge- og anlægsbranchen.Arbejdstilsynet vil dog fortsat tage et særligt hensyn til hospitals- og plejesektoren, som på grund af coronasituationen er underlagt helt særlige arbejdsbetingelser. I disse sektorer sættes der ind med målrettet tilsyn med primært fokus på forebyggelse af smittespredning og ulykker.- Flere og flere kan igen møde ind på arbejde i takt med den gradvise genåbning af samfundet. Det glæder mig, at det nu også er blevet tid til, at vi sender alle tilsynsførende rundt på landets arbejdspladser igen. Men jeg vil gerne slå fast, at det er arbejdsgiverens ansvar at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø, og at der træffes de nødvendige foranstaltninger til at beskytte de ansatte mod coronasmitte. Arbejdstilsynet vil holde skarpt øje med, at dette sker, så vi får en ansvarlig tilbagevenden efter corona, siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S).Arbejdstilsynets tilsynsindsats har efter nedlukningen af Danmark i perioden fra 13. marts til 14. april været begrænset til tilsyn med alvorlige ulykker og klager. Siden 14. april er tilsynsindsatsen i takt med genåbningen gradvist blevet udvidet til at omfatte målrettet tilsyn med fokus på forebyggelse af smitterisiko og ulykker. Det skete først i brancher med tilrejsende arbejdskraft, bygge- og anlægsbranchen, vejgods og det grønne område og blev siden udvidet til alle åbne brancher, dog med undtagelse af hospitals- og plejesektoren.Udvidelsen af Arbejdstilsynets tilsynsindsats fra 8. juni betyder: