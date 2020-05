Rederi sender større hurtigfærge til Bornholm

Fredag 29. maj 2020 kl: 11:11

Af: Redaktionen Færgen, der skal sikre større kapacitet mellem Ystad og Rønne, er hurtigfærgen Express 2, der er noget større end Max, som sendes til Aarhus og Kattegat.- Vi har allerede sat 200 ekstra afgange ind mellem Ystad og Rønne hen over sommeren og sensommeren. Men på grund af corona-krisen har vi nedsat passagerkapaciteten på færgerne, og det betyder, at billet-hylderne tømmes meget hurtigt nu, siger Molslinjens administrerende direktør, Carsten Jensen.Ved at bytte rundt på Max og Express 2 kommer der væsentlig mere kapacitet til Bornholm på både vogndæk og i passagerområderne. Express 2 kan medtage op til 396 biler mod en bilkapacitet på Max på op til 218 biler.- Grænselukningen mod Tyskland har indtil videre fjernet tyske turisters mulighed for at komme til Bornholm. Lige nu gør de danske turister deres bedste for at udfylde hullet efter dem, og derfor må vi sætte mere kapacitet ind mellem Ystad og Rønne, siger Carsten Jensen.Express 2 sættes ind på alle de afgange i sejlplanen, som ellers skulle sejles af Max. Det betyder, at Express 2 denne sommer sejler sin første tur mellem Rønne og Ystad 17. juni. Express 2 returnerer til Kattegat 18. august.