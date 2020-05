Transportkoncern forbinder Kina og Europa med landevejstransport

Fredag 29. maj 2020 kl: 10:15

DSV Panalpina peger på følgende fordele:

Kort transittid: Kina - Europa på 15 - 17 dage

Billigere en luftfragt

Full og part truck loads (FTL and LTL)

Alle typer gods

Farligt gods kun som FTL

Toldbehandling

Lastbiler stopper kun på sikrede parkeringspladser

GPS i lastbiler, der bliver lastet hos DSV

Af: Redaktionen - Vores globale netværk kombineret med en stærk lokal tilstedeværelse gør os i stand til at tilbyde vore kunder denne attraktive løsning, siger hun videre.DSV Panalpina oplyser, at indsatsen for at dæmme op for spredning af corona-virus betød, at omkring 90 procent af passagerflyende blev holdende på jorden og dermed skar kraftigt ned på fragtkapaciteten med stigende priser til følge.Transittiden for luftfragt fra Shanghai i Kina til en lufthavn Vesteuropa er i dan omkring 8 dage. I sidste måned var den op til 14 dage.Med de aktuelle høje priser på luftfragt på grund af den mindre kapacitet, er landevejstransport fra Kina ti Vesteuropa ifølge DVS Panalpina et alternativ med en transittid på to en halv uge.Afstanden fra Shanghai i Kina til Hamburg i Tyskland er 8,500 kilometer.