- Belgisk og fransk politi anholder 26 personer for menneskesmugling

Onsdag 27. maj 2020 kl: 20:29







Europol peger på, at netværket kan have transporteret op til flere dusin mennesker dagligt.



Den kriminelle organisation er mistænkt for at have sørget for transit-transport af hovedsagelig illegale indvandrere fra Vietnam gennem Belgien og Frankrig og videre mod Storbritannien.







Politiet mistænker de anholdte for at have skjult de illegale rejsende i Belgien og Frankrig, inden den sidste del af rejsen over Den Engelske Kanal. Ifølge politiet er det sandsynligt, at det kriminelle netværk har sørget for transport af flere dusin mennesker hver dag i flere måneder.







De illegale rejsende blev især udsat for fare, da transporterne i mange tilfælde foregik i lukkede køletrailere, hvor der var risiko for iltmangel.







Onsdagens operation er ifølge Europol en direkte udløber af sagen fra Grays i oktober. Politi-enheder fra Belgien, Frankrig, Storbritannien og Irland har i samarbejde med Europol og Eurojust efterfølgende sporet de kriminelle aktiviteter over det europæiske kontinent.





Aktionen blev gennemført af enheder fra der belgiske Federale Politie/Police Fédérale og enheden OCRIEST under det franske grænsepoliti Police aux frontières. 27 huse blev ransaget - 15 i Bruxelles-regionen og 12 i og omkring Paris. I både Frankrig og Belgien anholdt politiet 13 personer.Under aktionen fandt politiet i alt 21 illegale immigranter, som blev bragt i sikkerhed.