Motorfærge har fået rotorsejl

Tirsdag 26. maj 2020 kl: 13:27

Af: Redaktionen Rotorsejlet er 30 meter højt og har en diameter på fem meter. Efter grundig forberedelse de seneste måneder kunne sejlet installeres på få timer.Norsepowers rotorsejl, som kan monteres på nye skibe eller eftermonteres på eksisterende skibe, er en moderniseret udgave af Flettner-rotoren, der er en roterende cylinder, som ved hjælp af Magnus-effekten bidrager til at drive skibet fremad.Rotorsejlet på Copenhagen er Norsepowers fjerde installation, og forventningen er, at rotorsejlet vil nedbringe skibets CO2-udledning med fire til fem procent, uden at det påvirker skibets overfartstid.Norsepower’s administrerende direktør Tuomas Riski siger om installationen, at den viser, at en eftermontering kan lade sig gøre uden at tage skibet ud af drift i længere tid.- Scandlines har gennem flere år investeret i cleantech løsninger for at reducere CO2-udledningen. Med monteringen af rotorsejlet bliver hybridfærgen Copenhagen en af verdens mest energieffektive færger, siger han og fortsætter:- Der er øget fokus på at gøre skibsfarten grønnere både gennem internationale regelsæt og fra offentligheden. Derfor er det afgørende, at den maritime industri får øjnene op for en af de ældste former for energi - nemlig vind. Installationen på Copenhagen er et eksempel på, hvordan en kombination af flere former for energibesparende tiltag kan være vejen frem.Scandlines’ administrerende direktør, Søren Poulsgaard Jensen, siger, at rederiet ser en stor værdi i at investere i teknologier, der gør det muligt for at fortsætte rederiets arbejde med at blive mere bæredygtig rent klimamæssigt.- Samarbejdet med Norsepower om det innovative rotorsejl passer perfekt til vores værdier og ambitioner om bæredygtig færgedrift. Sammen med Copenhagens hydrodynamiske skrog, der er designet til ruten, og vores hybridsystem, der lagrer overskydende energi i batterier om bord, vil rotorsejlet forbedre ikke bare vores energieffektivitet, men også vores forretning, siger han.Rotorsejlet er den første maritime vindteknologi, der har vist sig at være konkurrencedygtig på kommercielle vilkår. Løsningen er fuldt automatiseret og måler, om vinden er stærk nok til, at rotorsejlet vil reducere udledningen. Når den er det, går rotorsejlet automatisk i gang.Interesserede kan se en video om Magnus-effektenOg læse mere om Magnus-effekten(Wikipedia - engelsk):Norsepower Oy Ltd er en førende cleantech- og ingeniørvirksomhed inden for moderne vindkraftteknologi.