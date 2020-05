Kraftvarme-værk siger farvel til kul og en CO2-reduktion på 375.000 ton

Tirsdag 26. maj 2020 kl: 12:19

Af: Redaktionen - Vi har en ambition om at gøre Odense CO2-neutral, og når vi nu skovler kullene væk, sparer vi klimaet for hundredtusindvis ton CO2. Det er et væsentligt skridt lokalt og kan tydeligt aflæses i det nationale CO2-regnskab, som bliver reduceret med knap en procents udledning. Det viser, at Odense vil gå forrest i kampen for et bedre klima, siger Peter Rahbæk Juel (S), der er borgmester i Odense Kommune.Fjernvarme Fyns plan fremrykker udfasning af kul fra 2025 til sommeren 2022 og betyder, at klimaet sparres for i alt cirka 900.000 ton CO2, som ellers ville være udledt de tre år.

Siden 2018 har kul udgjort cirka en tredjedel af varmeforsyningen hos Fjernvarme Fyn, mens to tredjedele er kommet fra forbrænding af affald, halm og træflis. De kommende år vil nye løsninger udgøre en stigende andel, for eksempel varmepumper, elkedler og Danmarks største dampvarmelager.







Førende klimavenlig teknologi

- Vi tager et vigtigt skridt i dag mod et CO2-neutralt Odense i 2030, og samtidig sikrer vi de 5.000 arbejdspladser i gartnerierne. Fjernvarme Fyns løsning sikrer en god balance mellem kendt og ny teknologi og muliggør en yderligere indfasning af CO2-neutrale teknologier i takt med, at de modnes, siger Christoffer Lilleholt, der er næstformand i Fjernvarme Fyn.





Administrerende direktør i Fjernvarme Fyn, Jan Strømvig, fremhæver, at fjernvarmeselskabet anvender klimavenlig teknologi i den grønne omstilling og udnytter ressourcer, som ellers ville gå til spilde.





- Samtidig kan vi stadig tilbyde erhvervslivet og husstande varmepriser, der er blandt Danmarks laveste. Det betyder samlet set, at vi har fundet nogle gode og robuste løsninger på udfasningen af kullene.







Udfasningen af kul i 2022 sker med en investering på omtrent 875 millioner kroner ud af en samlet investering på knap to milliarder kroner.







Den grønne plan har politisk opbakning i Odense Kommunes Økonomiudvalg, som behandler sagen 3. juni. Odense Kommune ejer cirka 97 procent af Fjernvarme Fyn, mens Nordfyns Kommune ejer cirka 3 procent.







© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.