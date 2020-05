Vestkysthavn har plads til andet end fisk

Onsdag 20. maj 2020 kl: 11:33

Havvind er tænkt ind i havneudvidelse



© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen I august blev selve vindmølleparken, der er etableret og bliver drevet af Vattenfall-koncernen, indviet. I året op til indvielsen havde Hvide Sande omkring 130 forskellige ansatte, der klargjorde parken, boende. I øjeblikket kigger andre aktører på havvind-området mod Hvide Sande Havn, lyder det fra havnens ledelse.- Jeg tror, det er succesen med klargøringen af Horns Rev 3, der gør os interessante - både som servicehavn for den nu eksisterende park, men også i yderligere arbejde med flere andre i fremtiden, siger Bent Haumann, der er Senior Business Development Manager i Hvide Sande Havn.- Vi er meget interesserede i at blive servicehavn for de kommende vindmølleprojekter, og vi vurderer, at de kommende Vesterhav Syd- og Nord-havmølleparker vil kunne give os yderligere arbejdspladser. Derudover er der den kommende havmøllepark Thor, hvor vi også håber på at kunne gøre os gældende, både i forbindelse med etableringen af vindmølleparken, men især ved den efterfølgende servicering og vedligehold, så alt i alt er der god logik for os i at satse i denne retning, siger han videre.Servicering af offshore-vindmøllerne i Horns Rev 3, der er Danmarks største havmøllepark med en forsyningskapacitet på strøm til 425.000 husstande, er et nyt og stort forretningsområde for den vestjyske havn. Det er et stort projekt, som passer ind i havnens grønne og miljøansvarlige profil, og som kan blive det første af flere lignende projekter.Ved de seneste udbygninger af havnen er det blevet tænkt ind, at havnen skulle kunne facilitere offshore-industriens krav til kajanlæg, sikrede lagerområder, service og support, udskibning af mølleelementer, plads til service- og supply-både og de mere specielle jack-up-skibe, samt areal til en heliport, hvis dette skulle blive nødvendigt.- På den måde tænker vi havvind ind hele vejen rundt, når vi udvikler forretningen og ser fremad. Det er selvfølgelig noget, vi har skullet vænne os til, men det sidder efterhånden på rygraden, siger Bent Haumann, som fremhæver, at der stadig vil være plads til fiskeriet i Hvide Sande.Der landes årligt fisk for rundt regnet en kvart milliard kroner i Hvide Sande Havn, hvilket gør den til landets femtestørste fiskerihavn. De nye forretningsmuligheder på vindområdet kommer ligesom fiskene ind fra havet - og skal lægges oven i.- Der er plads til begge dele. Fiskeri er en afgørende del af havnens og byens identitet og traditioner, så det skal vi ikke pille ved. Men vi skal konsolidere os selv, og derfor er det selvfølgelig vigtigt for os at brede vores forretning ud til at omfatte mere og andet end fiskeri. Og her ser vi et stort potentiale i havvind, og vi føler, at vi har byens og hele oplandets opbakning til at gå i den retning. Man kan godt sige, at vindbranchen har fået øje på os, og vi har fået øje på den, så vi er bestemt klar på at være en endnu større del af det danske vindeventyr i fremtiden, siger Bent Haumann.I dag er der planlagt tre havmølleparker ud for den jyske vestkyst - Vesterhav Nord, Vesterhav Syd og Thor. Men flere kan komme i spil, når S-Regeringen og Folketingets partier inden længe skal konkretisere aftalen omkring den klimalov, som man blev enige om i december sidste år.