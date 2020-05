Tidligere lukningstruet havn leverer overskud

Onsdag 20. maj 2020 kl: 11:22

Af: Redaktionen De politiske idéer, der for et år siden trak mørke skyer op over fjordhavnen, er siden blevet modificeret, så der tegner sig et billede af, der der også i fremtiden vil være plads til både boliger, bulkvarer og andet gods i Kolding Havn, som efter 2019 har kunnet lægget endnu et positivt resultat frem for ejerne - Kolding Kommune.Det er fjerde år i træk, at Kolding Havn sætter rekord, og virksomhederne på havnen ansætter fortsat medarbejdere for at kunne følge med udviklingen.- Den helt store driver for havnens aktiviteter er trekantsregionens mange produktionsvirksomheder, byggebranchen samt landbrugene, fremhæver Koldings Havns bestyrelsesformand Tobias K. J. Jørgensen.- Forsyningen via havnen af stål, papir, glas, byggematerialer, asfalt, foder, grovvarer med videre er en forudsætning for at drive i hundredvis af virksomheder i regionen. Hos Kolding Havn er vores fornemste opgave at levere en god service samt de rigtige faciliteter og processer, men vi driver ikke udviklingen alene. Det er de mange havnevirksomheder på Kolding Havn, der skal have æren for, at det nu for fjerde år i træk lykkedes os at sætte rekorder hos Kolding Havn, siger Tobias K. J. Jørgensen videre.Han understreger, at nettoomsætningen for organisationen Kolding Havn, der i år 2019 var på 23,5 millioner kroner, kun var en beskeden del af den totale omsætning på havnen med alle havneselskaberne.- Populært sagt lever Kolding Havn af at tjene en lille bid pr. skib og pr. tons, hver gang gods passerer kajen til eller fra skib, siger han.Både hos Kolding Havn og hos virksomhederne på havnen er der glæde over resultatet.- Der skal ikke herske tvivl om, at det var et hårdt slag for mange af os, som driver virksomhed på havnen, da politikerne talte om, at de kunne fjerne vores eksistensgrundlag. Men da det første chok havde lagt sig, tror jeg også, vi var mange, der gerne ville vise, hvad Kolding Havn egentligt bidrager med, siger direktør Michael Frihagen fra H. Daugaard, som er en af de virksomheder, der har været med til at skabe fremgang på havnen i de forgangne år.Han bliver bakket op af Peter Grau fra Grau Shipping A/S.- For os er det meget mere end nogle tilfældige arbejdspladser. Havnen har været en del af Koldings historie og udvikling i mere end 175 år - med de resultater, vi har skabt de senere år og igen i 2019, tror jeg ikke, at nogen kan være i tvivl om, at virksomhederne på Kolding Havn fortsat kan bidrage til udviklingen af byen og regionen i de kommende årtier, siger han.Samtidig med, at omsætningen på Kolding Havn er steget, så er de gener, der kan være forbundet med havnedrift, blevet mindre.- Vi investerer løbende i nyt højteknologisk terminaludstyr og forbedrer vores arbejdsprocesser på havnen med henblik på at genere vores omgivelser så lidt, som muligt. Vi arbejder ud fra mantraet om, at vi vil være ”verdens bedste nabo”. Selv om der stadig er plads til forbedring, så er jeg personligt meget glad for, at vi har fået skabt et miljø på havnen, som i meget vidt omfang tager hensyn til vores naboer, samtidig med, at vi passer vores arbejde. For mig var det meget sigende, at vi i sommer kunne se gæster sidde på Restaurant Admiralens terrasse og nyde en forfriskning og udsigten over havnen”, siger Kolding Havns direktør, Anders Vangsbjerg Sørensen, som sammen med sin bestyrelse glæder sig over slutresultatet i 2019, hvor der står 6,3 millioner kroner på bundlinien.