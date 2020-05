Corona-situationen sætter spor i Storebæltstrafikken

Onsdag 20. maj 2020 kl: 10:40

Resultat for Sund & Bælt koncernen 1. januar – 31. marts*

Millioner kroner 2020 2019 Indtægt, vej (Storebælt) 594 636 Indtægt, jernbane (Storebælt og Øresund landanlæg) 81 87 Andre indtægter 18 38 Indtægter i alt 693 761 Omkostninger -115 -122 Af- og nedskrivninger -205 -199 Resultat af primær drift (EBIT) 373 440 Renteomkostninger -41 -40 Resultat før værdiregulering 332 400 Værdiregulering **) 325 -1.088 Øresundsbro Konsortiets resultatandel ***) 205 31 Resultat før skat 862 -657 Skat -190 144 Resultat efter skat 672 -513

*Sund & Bælt koncernens regnskab inkluderer resultaterne for de 100 procent ejede datterselskaber A/S Storebælt, A/S Øresund, A/S Femern Landanlæg, Femern A/S, Sund & Bælt Partner A/S, BroBizz A/S og BroBizz Operatør A/S samt for den danske halvdel af Øresundsbro Konsortiet, der står for driften af Øresundsbron.



**) Værdiregulering er et regnskabsprincip, hvorefter man ved regnskabsaflæggelsen fastsætter ændringer i værdien af de finansielle aktiver og passiver til deres markedsværdi. Det vil sige den værdi, de på det givne tidspunkt har i markedet, hvis de skulle handles. Værdireguleringen har ikke nogen effekt på virksomhedens evne til at tilbagebetale sin gæld.



***) I resultatandelen fra Øresundsbro Konsortiet indgår i perioden en indtægt på 73 millioner kroner vedr. værdireguleringer. Resultatet før værdireguleringer udgør et overskud på 132 millioner kroner Samlet set udgør resultatet før værdireguleringer og skat for koncernen inkl. Øresundsbro Konsortiet et overskud på 464 millioner kroner

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Indtægterne fra vejtrafikken var på 594 millioner kroner, hvilket var et fald på 42 millioner kroner i forhold til samme periode sidste år. I årets to første måneder steg trafikken med 0,5 procent, men i forbindelse med nedlukning af arbejdspladser midt i marts, faldt trafikken mellem 50 - 55 procent, hvor personbilerne faldt med 60 procent, bustrafikken blev reduceret med over 90 procent, mens lastbiltrafikken lå et par procent under trafikken sidste år i den sidste del af marts.Omsætning fra jernbaneanlæg og havneanlæg er på 88 millioner kroner, hvilket er et fald i forhold til sidste år. Faldet skyldes en reduktion i Banedanmarks jernbanevederlag for at benytte jernbanestrækningen på Øresund landanlæg.- Situationen med Covid-19 har helt naturligt også påvirket trafikken over Storebælt, hvor særligt det store fald i antal af personbiler siden midten af marts har resulteret i negativ vækst. Det får betydning for periodens resultat og vil fortsat påvirke vores indtjening, indtil vi ser en normalisering af samfundet igen, siger Sund & Bælts administrerende direktør Mikkel Hemmingsen.Koncernens renteudgifter var på 41 millioner kroner, og var dermed på niveau med samme periode i 2019.I resultatopgørelsen er indregnet 50 procent af resultatet i Øresundsbro Konsortiet I/S svarende til en indtægt på 205 millioner kroner Resultatet er negativt påvirket af nedlukningen af arbejdspladser og landegrænser som følge af covid-19. De to sidste uger af marts var trafikken over Øresundsbron 69 procent under niveauet sidste år.Resultatet før værdiregulering og skat inklusive resultatandel fra Øresundsbro Konsortiet I/S blev i perioden et overskud på 464 millioner kroner mod et overskud på 536 millioner kroner i 2019.Værdireguleringer er inklusiv en andel fra Øresundsbro Konsortiet en indtægt på 398 millioner kroner. Koncernens resultat efter skat blev et overskud på 672 millioner kroner mod et underskud på 513 millioner kroner sidste år.Den rentebærende nettogæld for A/S Storebælt er efter første kvartal 18,6 milliarder kroner. Tilbagebetalingstiden er 34 år regnet fra åbningstidspunktet af Storebæltsforbindelsen. Det betyder, at broen er betalt i 2032.Baseret på et foreslået og vedtaget udbytte fra A/S Storebælt har Sund & Bælt Holding A/S på generalforsamlingen 17. april 2020 vedtaget at udlodde et ekstraordinært udbytte på 1.380 millioner kroner til staten.Sund & Bælt Holding A/S peger på, at forventningen til resultatet for 2020 er blevet meget usikkert som følge af covid-19, så det på nuværende tidspunkt er ikke muligt at vurdere de økonomiske konsekvenser som følge heraf.Interesserede kan læse delårsrapporten