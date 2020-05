Færgedriften er tilbage mellem Jylland og Samsø

Fredag 15. maj 2020 kl: 13:02

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen For den kollektive trafik på Samsø, som både involverer færge- og busdrift, betyder det, at der fra på mandag 18. maj ikke længere vil være restriktioner på, hvor mange sæder, der må bruges i den offentlige trafik. En andre række restriktionen og begrænsinger fjernes eller lempes.Det betyder, at man som passager på færgen ikke længere skal blive siddende i sin bil på vogndækket, men skal gå op i salonen som tidligere. Det er dog stadig muligt at få lov til at blive siddende i sin bil under overfarten, hvis man i drive-in trykker på hjælp-knappen. Disse biler får derefter anvist en speciel bane der bliver kørt ind til sidst. På den måde ved personalet på færgen, hvilke biler, der sidder passagerer i. Hvis man ikke har trykket på hjælp knappen, må man ikke sidde i bilen under overfarten mere.Mandag 18. maj er også dagen hvor caféen på færgen igen åbner for salg - dog med et andet sortiment end ellers og med et meget stort fokus på at holde en høj standard på hygiejnen. Samtidig bliver informationen ombord til passagererne opgraderet med krav om at holde afstand samt flere spritdispensere.Mandag 18. maj er busdriften på Samsø også tilbage i sin normale drift.