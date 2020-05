Begrund 25-timersregler for ophold på rastepladser

EU-KOMMISSIONEN TIL DANMARK:

Fredag 15. maj 2020 kl: 11:44

Af: Redaktionen EU-Kommissionen har for anden gang bedt den danske regering om at fjerne 25-timers reglen, som EU-Kommissionen mener kolliderer mod køre- og hviletidsreglerne, som blandt andet foreskriver, at chauffører skal holde et ugentligt hvil på mindst 24 timer. EU-Kommissionen mener også, at regler skaber hindringer for udenlandske vognmænd og for den frie udveksling af tjenesteydelser.









EU-Kommisionen har givet Danmark fire måneder til at komme med velbegrundede argumenter, der taler for 25-timers reglen.









Hvis EU-Kommissionen afviser argumenterne, agter EU-Kommissionen at indbringe sagen for EU-Domstolen.









Over for Altinget.dk siger transportminister Benny Engelbrecht, at Danmark ikke har været enig med EU-Kommissionen i de argumenter, som EU-Kommissionen fremfører.









Ifølge transportministeren vil den danske regering se nærmere på EU-Kommissionens henvendelse og begrundelse for, at den vil gå videre med sagen.













© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.