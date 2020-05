Luftfarten er på rette kurs

ENHEDSLISTENS TRANSPORTORDFØRER EFTER RAPPORT:

Onsdag 13. maj 2020 kl: 15:51

Af: Redaktionen - Først vil jeg gerne takke partnerskabet, herunder SAS og Københavns Lufthavne, for at offentliggøre deres rapport med de oprindelige anbefalinger til trods for, at sektoren som følge af corona-nedlukning har været udsat for en kaotisk omvæltning, som rækker flere år frem, siger Henning Hyllested og fortsætter:



- Omvendt tror jeg nu også, at en genopbygning af den danske flysektor er nødt til at satse hårdt på klimaaspektet i den kommende hårde konkurrence.

Henning Hyllested støtter derfor partnerskabets foreslåede strategi om, at først indenrigsfly, men også en stigende andel af den samlede flytrafik, der udgår fra danske lufthavne, skal tankes med elektrofuels.



- Det stemmer helt med Enhedslistens strategi for flytrafikken, hvor vi arbejder for at fremme dansk produktion af elektrofuels baseret på vindmøllestrøm og CO2-fangst fra for eksempel forbrændingsanlæg. Partnerskabet efterlyser her en masterplan, som vi snarest skal have udarbejdet og vedtaget, siger Henning Hyllested og peger på, at partnerskabets forslag om at finansiere merprisen for at bruge elektrofuels via en klimafond, der baseres på en passagerafgift, også er interessant, da man dermed får en form for passagerafgift, som Enhedslisten eksempelvis har foreslået.







- Så må vi drøfte udformningen heraf, så vi også sikrer det sociale aspekt, understreger Henning Hyllested, der også noterer sig, at partnerskabet efterlyser en lovgivning som pålægger luftfarten et iblandingskrav med elektrofuels.







- Det vil jeg straks vil tage initiativ til, at vi får indført. Det ville være naturligt at vedtage i forbindelse med en klimahandlingsplan, fremhæver Henning Hyllested, der minder om, at alle skal huske på, at en ting er brændstofferne, men at udstødningen oppe i atmosfæren også har en negativ klimaeffekt.









Derfor bør flyvning efter Enhedslistens menig generelt reduceres og så vidt muligt erstattes af togforbindelser, så transport over korte og mellemlange afstande i Europa på sigt kan foregå på jorden.



