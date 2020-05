Pallestativer skaffer plads til flere pakker

Tirsdag 12. maj 2020 kl: 12:31

Om SpaceInvader

I 2013 fik arkitekt og smed Jesper Rølund en henvendelse fra Nordens største fødevaredistributør ASKO, der en del af Norgesgruppen, som ledte efter effektiviseringsløsninger. ASKO bad Jesper Rølund udvikle et koncept, der gør det muligt at optimere fragtkapaciteten i hver lastbil. Med sin baggrund fra design og håndværk udviklede Jesper Rølund den første prototype på SpaceInvader.

I iværksættermiljøet på DTU Scion fandt Jesper Rølund sammen med Steen Frederiksen og Mads Klie-Holde. Det blev til etableringen af virksomheden SpaceInvader i 2015. Tilsammen har de årelang erfaring fra energi- og transportindustrien, projektstyring, design og ledelse. De tre grundlæggere har siden videreudviklet transportsystemet, og SpaceInvader står i dag med et banebrydende og patenteret koncept, der kan effektivisere palletransport og lagring - palle for palle, og dermed gøre logistikbranchen mere bæredygtig til gavn for kunder, transportører, samfundet og klimaet

Af: Redaktionen Efter en succesfuld testperiode med SpaceInvader’s pallesystemer har PostNord indgået en koncernaftale med virksomheden, der har hjemme i B&W’s tidligere administrationsbygning på Refshaleøen i København.Med pallesystemet, hvor paller kan dobbeltstables og lastbilerne fyldes helt op, kan PostNord begrænse antallet af transporter og dermed skære ned på CO2-udslip, NOx’er og partikler.I testperioden har PostNord sparet omkring hver ottende transport væk i den daglige line-haul. Med den nye aftale åbnes der for, at alle PostNord’s selskaber i både Danmark og nabolandene kan benytte sig af det smarte pallesystem.- Vi er rigtig glade for koncernaftalen med SpaceInvader, da potentialet er enormt. De har virkelig lyttet til vores input igennem testperioden, så vi i dag kan stå med en ny aftale og et bæredygtigt system, der sikrer færre transporter og dermed reducering af både CO2 og NOx. Vi ser frem til at implementere løsningen bredere på koncernniveau, hvor vi vurderer, at kunne opnå gevinster inden for klima, miljø og generelle transportomkostninger på 15 procent eller mere, siger Jakob Manori, der er administrerende direktør for PostNord Logistics A/S.Pallesystemet er løbende blevet analyseret og evalueret i løbet af testperioden, der startede i august sidste år. PostNord anslår at have sparet ca. 200 kørsler, hvilket svarer til omkring 30.000 kørte kilometer - og haft en gennemsnitlig CO2/NOx besparelse på 12,79 procemt for hele testperioden.Der er en klar forventning om, der kan spares endnu mere efter at koncernaftalen er indgået. Når pallesystemet er fuldt indkørt og håndteringen af systemet er blevet fuldt indarbejdet i driftsrutinerne, forventes det, at PostNord kan spare op til hver sjette godstransport i sin daglige line-haul drift. PostNord vil opnå en effektivisering og CO2- reduktion på 12-13 procent. Omregnet til kroner og øre vil det løbe op i 4 - 6 millioner kroner om året, når løsningen er fuldt implementeret.- Det er en kæmpe cadeau, at PostNord har været tilfredse med vores palleløsning. Vi har haft et rigtig godt samarbejde igennem hele testperioden, og det er enormt glædeligt, at det nu har udmøntet sig i en koncernaftale, som betyder meget for vores udvikling som forretning. Der er stadig en masse gevinster at hente, som vi ser frem til at få forløst, når vi, sammen med PostNord, implementerer løsningen bredere på koncernniveau, siger Steen Frederiksen, der er administrerende direktør hos SpaceInvader.PostNord Danmark har fokus på bæredygtige transporter og tester løbende en lang række andre klimavenlige løsninger for blandt andet at mindske CO2-udledningen fra vejtransporten. Løsningerne omfatter eksempelvis:el-pakkecykler i byerne, der kan erstatte bilenlastbiler, der kører på biogasbæredygtigt emballage, som kan genbruges op til 30 gange og spare 42 procent CO2 sammenlignet med engangsemballage.