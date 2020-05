April var usædvanlig - også for lufthavnen ved Limfjorden

Fredag 1. maj 2020 kl: 12:41

Markant tilbagegang over hele linjen



Af: Redaktionen Der har været langt mellem passagerene - også de kyssende - i Aalborg Lufthavn i april. (Arkivfoto. Jesper Christensen)SAS’s daglige fly til og fra København var de eneste kommercielle fly, der var på vingerne i april 2020. Derfor ses der også en tilbagegang på 99 procent i april 2020 i forhold til samme måned sidste år. I april i år rejste 1.121 passagerer til og fra Aalborg Lufthavn mod 114.799 passagerer i april 2019.Konsekvensen af Europas nedlukning ses tydeligt i udenrigs- og chartertrafikken. I april 2020 kunne Aalborg Lufthavn notere en 100 procents tilbagegang i antallet af charterpassagerer til og fra Aalborg Lufthavn. I år var der 0 charterpassagerer, mens der sidste år var 7.542 passagerer. Udenrigstrafikken gik med nul passagerer også 100 procent tilbage i april i år. I april sidste år var tallet 43.448.Indenrigstrafikken gik tilbage med 98,2 procent, da rejste 1.121 passagerer rejste til og fra København i april i år mod 63.809 passagerer i 2019.- Det er positivt, at antallet af passagerer på SAS’s indenrigsrute stiger for hver uge, der går. I denne her uge har der således været dobbelt så mange på flyene i forhold til i sidste uge, hvor de daglige flyvninger blev genoptaget. Vi ser det som en indikation på, at erhvervslivets behov for daglige flyforbindelser er helt, helt afgørende for at binde Danmark sammen, også i meget udfordrende tider, siger direktør i Aalborg Lufthavn, Søren Svendsen.

Stor interesse for andre ruter

Tidligere på ugen meddelte såvel DAT som Great Dane Airlines (GDA), at de vil starte indenrigsflyvning mellem Aalborg og København. Derudover vil GDA gå ind på ruten til Malaga, så snart Spanien igen er åben.





- Det er naturligvis meget, meget positivt, at andre aktører i markedet, står klar til at flyve på de meget efterspurgte og populære ruter ud af Aalborg Lufthavn, hvis Norwegian ikke vender tilbage til det danske marked i 2020, siger direktør Søren Svendsen.





