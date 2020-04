S-Regeringen arbejder videre mod social dumping på landtransportområdet

Fredag 17. april 2020 kl: 11:09

Af: Jesper Christensen Lovforslaget, der har været til høring blandt relevante organisationer - se eventuelt listen nedenfor - i perioden fra 21. februar til 19. marts, stiller blandt andet krav om, at løn- og arbejdsvilkår skal følge de kollektive overenskomster for chauffører, der er indgået af de på godskørselslovens område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område, eller være omfattet af en kollektiv overenskomst, hvis faglige gyldighedsområde dækker arbejde under den i godskørselslovens nævnte tilladelse, og som er indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, som gælder på hele det danske område.Lovforslaget bygger blandt andet på den politiske aftale, som S-Regeringen i janaur indgik med Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale, SF, Enhedslisten, Konservative, Alternative og Nye Borgerlige.Partierne blev i januar enige om i fællesskab at sikre rammerne for, at Danmark kan fastholde et robust arbejdsmarked med ordnede forhold og sædvanlige løn- og arbejdsvilkår for arbejde i Danmark, så danske og udenlandske virksomheder kan konkurrere på lige vilkår. Dette skal i videst mulig omfang ske inden for rammerne af den danske arbejdsmarkedsmodel, hvor løn- og arbejdsvilkår reguleres via kollektive overenskomster.I aftalen fra januar fremhæver partierne, at der på vejtransportområdet er særlige udfordringer med at sikre ordnede forhold for udenlandske chauffører, der kører i Danmark, og udfordringer med at sikre fair og lige konkurrence for danske transportvirksomheder, som er presset af udenlandske transportvirksomheder, som kan køre i Danmark med meget lave lønomkostninger.Arbejdsmarkedsorganisationerne FH og DA (henholdsvis arbejdstagere og arbejdsgivere), som repræsentanter for store dele af det danske arbejdsmarked - også på vejtransportområdet - har som udløber af sagen fra Padborg i efteråret 2018, hvor det kom frem, at en dansk transport-koncern havde aflønnet eksempelvis filippinske chauffører med en timeløn på 20 kroner - giver deres anbefalinger til, hvordan man via lov kan sikre fair og lige konkurrencevilkår og sikre ordnede forhold i transportbranchen.S-Regeringen og aftalepartierne, der blev enige om at lytte til anbefalingerne fra FH og DA, blev enige om, at der er behov for at løse en konkret udfordring på vejtransportområdet og via lov sikre samme rammevilkår i forhold til lønomkostninger, når danske og udenlandske transportvirksomheder kører gods på de danske landeveje.De politiske partier var ligeledes enige om, at aftalen gennemføres i fuld respekt for foreningsfriheden og gældende kollektiv arbejdsret.Interesserede kan læse aftalen fra januarInteresserede kan læse det udkastet til lovforslag, der har været i høring,

