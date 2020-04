Dækproducent fokuserer på nyt dækningsområde

Onsdag 15. april 2020 kl: 12:52

Producerer masker på 10 europæiske fabrikker



Af: Redaktionen Siden corona-pandemien satte gang i en global sundhedskrise, har myndigheder og virksomheder verden over arbejdet på at øge tilgængeligheden til værnemidler. Den franske Michelin-koncern er med på vognen og har sat sin store udviklings- og produktionskapacitet i gang med at masseproducere masker og visirer.Initiativet, der aktiverer dele af Michelins produktionsapparat, har to formål. Dels at øge antallet af værnemidler for sundhedspersonale i de respektive lande, hvor produktionen foregår. Dels at tage vare på sikkerheden og helbredet for Michelin’s egne medarbejdere i landene.Efter en igangværende startfase vil Michelin kunne producere op mod 400.000 masker om ugen. Enten fra egne faciliteter eller i samarbejde med partnere og underleverandører. 10 europæiske produktionssteder er udvalgt. Produktionskapaciteten i Europa vil over de kommende uger blive udbygget via lignende initiativer i Nordamerika.Samtidig er Michelin sammen med andre virksomheder engageret i et akut og storstilet projekt omkring produktion af genanvendelige, vaskbare masker. Her er målet, at man fra maj skal producere en million genanvendelige masker om ugen - og over fem millioner masker ved udgangen af juni. Et antal, der modsvarer over 500 millioner engangsmasker. Endelig er Michelin involveret i projekter, der omhandler produktion af respiratorer, komponenter til medicinsk udstyr, særlige puder til patienter og håndsprit.