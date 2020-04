Rejsebureaubranchen er stadig helt i knæ

DANMARKS REJSEBUREAU FORENING EFTER HJÆLPEPAKKE:

Tirsdag 7. april 2020 kl: 13:05

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Erhvervsministeriets støttepakke til rejsebureaubranchen indeholder 1,5 milliarder kroner, som Rejsegarantifonden kan udlåne til nødlidende rejsebureauer, der har måttet betale penge tilbage til kunder, der ikke er kommet af sted på deres rejse på grund af corona-situationen.Danmarks Rejsebureau Forening mener dog, at de nuværende rammer i aftalen er skæve.Rejsebureauerne kan med støttepakken søge om midler til dækning af betalinger for aflyste rejser til områder, som Udenrigsministeriet frarådede rejser til på grund af corona-situationen, men ikke til rejser som måtte afbrydes efter afrejse, hvis de var påbegyndt før 13. marts - den dag, Udenrigsministeriet frarådede rejser til hele verden. Den begrænsning giver efter Danmarks Rejsebureau Forening opfattelse ingen mening. Foreningen peger også på, at der heller ikke på nuværende tidspunkt er dækning til rejser, der allerede er booket med afrejse efter 13. april, selvom der kun er en uge til 14. april, og mange rejser derfor er blevet aflyst allerede.- Det er helt indlysende, at bureauerne skal have mulighed for at søge penge hos Rejsegarantifonden for at dække alle rejser, der blev afbrudt på grund af Covid-19. I øjeblikket er det ikke muligt at få alle typer af rejse-aflysninger dækket, hvilket resulterer i milliontab hos rejsebureauerne, og det vil tvinge adskillige bureauer ud i konkurs, siger Lars Thykier, der er administrerende direktør i Danmarks Rejsebureau Forening.Hos Danmarks Rejsebureau Forening mener man desuden, at rejser, der er planlagt, købt og betalt med afrejse efter 13. april skal omfattes af ordningen.- Der er mange flyselskaber og hoteller, som allerede har oplyst, at det har lange udsigter, før de igen åbner, hvilket umuliggør mange rejser også efter 13. april og en rum tid fremover. Derfor giver det absolut ingen mening, at rejsebureauerne ikke også kan få dækket tab, der opstår som følge af disse rejser, siger Lars Thykier.Han er overordnet set glad for, at der er kommet en støttepakke, men Lars Thykier noterer sig også konstruktionen, hvor alle medlemmer af Rejsegarantifonden hæfter kollektivt og solidarisk - også selvom et bureau ikke har gjort brug af muligheden for at låne. Samtidig er det uacceptabelt, at den kollektive ordning indebærer, at man som rejsebureau også skal betale sine konkurrenters bidrag, hvis et eller flere rejsebureauer går konkurs.- Danmarks Rejsebureau Forening arbejder for, at det lånebeløb, et rejsebureau får hos Rejsegarantifonden er det, bureauet skal betale tilbage - hverken mere eller mindre. Vi er ikke interesserede i at få solidariske lån, som kommer til at stille nogle bureauer ekstraordinært dårligt - og nogle bureauer ekstraordinært godt. Hvert bureau, der ønsker at låne et beløb, bør få sin egen ”lånekonto” i Rejsegarantifonden”, siger Lars Thykier, som også gør opmærksom på, at hvis grundlaget for beregningen af, hvad et rejsebureau skal betale til Rejsegarantifonden ikke ændres, så vil en del rejsebureauer formentlig registrere sig i andre EU-landes rejsegarantifondsordninger og dermed undgå at skulle deltage i en med Lars Thykier ord “urimelig og skævvredet dansk tilbagebetalingsordning”.