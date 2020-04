Bybusserne i Sønderborg sætter frekvensen ned

Onsdag 1. april 2020 kl: 12:42

Af: Redaktionen - Vi kan se, at borgerne har taget myndighedernes anbefalinger - om ikke at bruge den offentlige trafik i myldretiden - til sig i en sådan grad, at mange helt undgår at bruge den. Derfor kører mange busser tomme rundt i disse dage, og set ud fra det perspektiv, giver det mening at reducere i kørslen, siger Aase Nyegaard, der er formand for Teknik- og Miljøudvalget i Sønderborg Kommune.Reduktionen betyder, at samtlige bybusser kører efter lørdagsplan fra mandag til lørdag.En reduktion af kørslen giver også mening i forhold til miljøbelastningen af kørslen med de tomme eller næsten tomme busser. Samtidigt gør det køreplanen mere robust og mindre følsom overfor eventuelle sygemeldinger blandt buschaufførerne.