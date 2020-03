Terminaltraktorer trækker trailerne til og fra

Tirsdag 31. marts 2020 kl: 13:17

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Af: Redaktionen Den fabriksnye Terberg YT 222 er tilpasset til håndteringsprocessen hos Danish Crown. Virksomheden N.C. Nielsen, der ha rleveret terminaltraktoren, har ombygget terminaltraktoren med en lav sektion bagtil og en tilvirket bagskærm, der passer til slagteriets eget bukkesystem. Det betyder, at terminaltraktoren kan køre løstrailere til læsseramperne og lade dem stå selv og efter læsning køre trailerne videre til et nærliggende afhentningsområde.Terminaltraktorerne hos Danish Crown betjener 15 læsseramper. Fra tidlig morgen til sen aften er de i fuld sving med at flytte trailere på fabriksarealet og på offentlig vej mellem afdelingerne. Slagteriarbejderne hos Danish Crown i Sæby skærer dagligt 18.000 skinker, der køres direkte ud i de ventende køletrailere, der fragter dem videre til modtagere i ind- og udland - en del skinker bliver lastet i passende containere, der køres til containerterminalen i Aarhus til udskibning.- Vi har gode erfaringer med vores Terberg terminaltraktorer. Vi fik den første terminaltraktor for seks år siden. Den har kørt upåklageligt og uden nedbrud i alle årene. Det var derfor nemt at vælge igen. Vi har haft en rigtig god dialog med N.C. Nielsen og på kun tre uger har værkstedet i Balling kunnet ombygge og levere den nye Terberg terminaltraktor. Det er ret imponerende, siger værkfører Ole Aaberg fra Danish Crown i Sæby.De to Terberg terminaltraktorer hos Danish Crown betjenes på skift af fem erfarne chauffører, der tilmed også kører gaffeltruck på slagteriet. Som en del af processen var chaufførerne med på virksomhedsbesøg hos N.C. Nielsen i Balling for at teste den nye Terberg YT 222 terminaltraktor, få tilpasset tekniske finesser og få demonstreret de nyeste funktioner i terminaltraktoren.