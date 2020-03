Vognmandsorganisation ændrer formen på sin 2020-generalforsamling

Fredag 27. marts 2020 kl: 13:41

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Af: Redaktionen DTL oplyser, at det i lyset af gældende vedtægtsbestemte frister ikke er muligt at finde et nyt tidspunkt for den annoncerede traditionelle fysiske ordinære generalforsamling i DTL.Sted og form for afholdelsen af DTL's ordinære generalforsamling 2020 ændres derfor til et delvist digitalt setup, som finder sted lørdag 16. maj klokken 9.00 hos DTL på Grønningen i København.Generalforsamlingen vil blive afholdt delvist digitalt for at begrænse antallet af fysiske deltagere, og afviklingen vil ske under de af myndighederne fastsatte krav for forsamling på tidspunktet for afholdelsen.