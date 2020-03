Transportorganisation udsætter generalforsamling til efter forårets corona-tid

Fredag 27. marts 2020 kl: 12:50

Af: Redaktionen Beslutningen er truffet på grund af usikkerheden om, hvorvidt afvikling kan ske i overensstemmelse med forsamlingsforbuddet og de danske myndigheders sundheds- og sikkerhedsmæssige retningslinjer i den aktuelle situation.

Generalforsamlingen udskydes indtil forsamlingsforbuddet og de danske myndigheders sundheds- og sikkerhedsmæssige retningslinjer giver mulighed for at afvikle den ordinære generalforsamling.





Så snart det er muligt, vil ITD vende tilbage med en ny dato og sted for afholdelse af den ordinære generalforsamling.





