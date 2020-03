Shipping-virksomhed kørte til Hedensted og tog en sværlasttrailer med tilbage

Onsdag 25. marts 2020 kl: 10:57

Af: Redaktionen Sværlasttraileren er bygget op over en centralvange opsvejst i I-profil. På centralvangen er der monteret stærke tværvanger og forstærkninger - og en kasse til strøer i venstre side. Oven på centralvange er der monteret et lad, hvor bunden er udført i 28 mm hårdttræsplanker. På kantrammen er der i hver side fem 10 tons surringsringe.







Ladet har også tre gange otte kæpstokhuller. I et magasin på siden af traileren kan de tilhørende kæpstokke opbevares, når de ikke er i brug.

Udtrækket er på 7.610 mm.





Traileren er leveret med fire ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser. Første aksel har liftfunktion, mens fjerde aksel er selvstyrende.





Den nye trailer er leveret af Anders Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.





Fredericia Shipping A/S i Fredericia blev stiftet i 1973 og drives i dag af anden generation





