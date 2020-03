Virus-situationen påvirker norsk færgerederi

INDSATS MOD SPREDNING AF CORONA-VIRUS:

Mandag 16. marts 2020 kl: 11:25

Oslo - Kiel: Begge færger er indstillet

Larvik - Hirtshals: SuperSpeed 2 sejler fra 17. marts til 13. april kun med fragt - og kun passagerer, der er bosat i Danmark eller skal i transit til deres hjemland

Hirtshals – Larvik: Superspeed 2 sejler fra 17. marts til 13. april kun med fragt - og kun med passagerer, der er bosat i Norge

Kristiansand - Hirtshals: SuperSpeed 1 er indstillet fra 16. marts til og med 13. april

Sandefjord (N) - Strømstad (S): Begge færger er indstillede til og med 13. april

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Color Line oplyser følgende:Da myndighederne friholder transport af gods for restriktionerne, vil Color Line opretholde det transporten af lastbiler og løstrailere med ro/ro-skibet Color Carrier på ruten Oslo-Kiel. SuperSpeed 2 vil sejle på sin ordinære rute med godstrafik mellem Larvik og Hirtshals.Det vil i tråd med det indførte regelsæt kun være tilladt for passagerer, der er på vej hjem, at sejle med SuperSpeed 2.