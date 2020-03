S-Regeringen lægger restriktioner på indrejse til Danmark

Fredag 13. marts 2020 kl: 21:14

Af: Redaktionen Danskere på rejse, der returnerer fra eller har været i orange områder, opfordres ligesom alle danskere til i videst muligt omfang ikke at møde fysisk ind på arbejde, men arbejde hjemmefra eller lignende, mens rejsende, der returnerer fra eller har været i røde områder, opfordres til under alle omstændigheder at holde sig hjemme i 14 dage. Danskere, der bor i udlandet, opfordres til at blive, hvor de er, og følge de lokale myndigheders anvisninger. Udenrigsministeriet er løbende opmærksom på, om orange områder skal ændres til røde.

Afvisning af indrejsende ved de danske grænser

Den danske regering og de danske myndigheder har i løbet af de seneste dage og uger truffet en række væsentlige beskyttelsesforanstaltninger som led i indsatsen mod COVID-19-sygdommen. Der er en risiko for, at omfattende indrejse fra udlandet af personer, som ikke har været underlagt tilsvarende beskyttelsesforanstaltninger, vil undergrave virkningen af de foranstaltninger, der er truffet i Danmark.







S-Regeringen har orienteret EU-Kommissionen samt de øvrige medlemsstater, herunder Sverige og Tyskland, om, at den eksisterende midlertidige grænsekontrol fra lørdag 14. marts klokken 12.00 udvides til at omfatte kontrol ved alle Danmarks grænser som led i indsatsen for at hæmme spredningen af coronavirus, der forårsager sygdommen COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) efter det år, hvor virussen blev konstateret.





Tiltaget vil blive understøttet af en tydelig kontrolindsats ved de væsentlige danske grænseovergange - herunder i lufthavnene, som vil blive indarbejdet i løbet af de kommende dage. Opgaven vil blive løst af politiet med meget betydelig bistand fra Forsvaret. Indsatsen forventes inden for kort tid at indebære hel eller delvis nedlukning af et betydeligt antal tog-, fly- og færgeruter for passagertrafik. Endvidere vil det i praksis betyde en indstilling af trafikken af krydstogtsskibe til Danmark. Grænsekontrollen løber indtil videre til og med 13. april.





Personer, der ønsker at rejse ind i Danmark, må forvente at blive afvist ved de danske grænser, herunder i danske lufthavne, medmindre de har et anerkendelsesværdigt formål med indrejsen - eksempelvis hvis den pågældende bor eller arbejder i Danmark eller skal levere varer til modtagere i Danmark. Det sidste betyder, at eksempelvis lastbiltransporter fortsat kan gennemføres, så forsyningskæderne til virksomheder og forretninger fortsat hænger sammen.





Grænsekontrollen betyder, at der i forhold til persontransport må forventes markant forlængede rejsetider ind i Danmark. Der vil blive gennemført en informationskampagne i udlandet med fokus på de lande, hvorfra der normalt indrejser mange personer i Danmark, så færrest muligt rejser forgæves til landet. Danskere, der på nuværende tidspunkt er på ferierejse i udlandet, bør - også henset til kommende nedlukninger af eksempelvis flyruter - rejse tilbage til Danmark snarest. Myndighederne er i dialog med rejsebranchen med henblik på at sikre, at danskere på ferie har mulighed for at rejse tilbage til Danmark.





For så vidt angår godstransport lægger S-Regeringen stor vægt på behovet for at opretholde og ikke forsinke de nødvendige forsyningskæder, herunder fødevareforsyning, og Danmarks import og eksport af varer fra og til udlandet. Der vil derfor som udgangspunkt ikke blive gennemført kontrol af godstransport.





Myndighederne er i den forbindelse i dialog med transporterhvervene med henblik på at finde en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af indsatsen, som ikke lægger større hindringer i vejen for leverandører af varer end nødvendigt.









