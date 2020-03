Transportorganisation tabte i Byretten - og anker til Landsretten

Onsdag 11. marts 2020 kl: 11:45

Onsdag 11. marts 2020 kl: 11:45

Af: Jesper Christensen - Vi er i ITD fuldstændig uenige i byrettens afgørelse. Det kræver langt mere end en omsætning på under 50.000 kroner om året at være en aktiv transportvirksomhed, siger ITD´s bestyrelsesformand Christian Sørensen Madsen til transportnyhederne.dk.





ITD og formand Christian Sørensen Madsen udtaler sig efter at have fået lejlighed til at læse vores artikel om sagen:









Christian Sørensen Madsen siger videre, at en helt symbolsk omsætning ikke berettige til medlemskab af ITD i henhold til organisationens vedtægter.







- Vi mener, at byretten fejltolker ITD’s eksisterende vedtægtskrav, hvorefter medlemskab netop kræver aktiv virksomhedsdrift, og derfor har vi nu anket dommen til Vestre Landsret. ITD er og skal være en forening for aktive transportvirksomheder, og det kriterium mener vi på ingen måde, at det tidligere medlem lever op til. Det spørgsmål må nu afvente Vestre Landsrets stillingtagen, siger Christian Sørensen Madsen til transportnyhederne.dk



