Transportorganisation skal trække ophævelse af medlemsskab tilbage

BYRETSDOM:

Onsdag 11. marts 2020 kl: 11:48

Af: Jesper Christensen Resultatet af dommen var, at ITD skal trække ophævelsen tilbage og betale 35.100 kroner til vognmanden til dækning af sagsomkostninger. Derudover skal den nordvestjyske vognmand genoptages som fuld medlem med alle de rettigheder fra den oprindelige indtrædelsesdato for nu 35 år siden.





Transportorganisationen ITD har gennem en lang årrække haft betydelige indtægter fra kommercielle aktiviteter. En del af overskuddet herfra er siden en beslutning på generalforsamlingen i organisationen i 2009 årligt blevet fordelt blandt medlemmerne via en udlodning. I 2018 fik den nordvestjyske vognmandsvirksomhed eksempelvis udbetalt 36.669 kroner i den forbindelse.





Udlodningen af en del af ITD’s overskud er udgangspunktet i sagen om ophævelsen af MD Transports medlemsskab af ITD.





I forbindelse med sagen har ITD blandt andet forklaret for Retten i Sønderborg, at overskuddet efter ITD’s aktiviteter i 2018 var på knap 100 millioner kroner, hvor af omkring 90 millioner kroner blev udloddet i 2019.







I forbindelse med, at bestyrelsen skulle foreslå generalforsamlingen i 2019, at der kunne ske udlodning af organisationens midler, diskuterede bestyrelsen på et møde, at ITD havde rigtig mange medlemmer, og at man overvejede, om det også var reelle medlemmer - aktive medlemmer, der kunne bidrage med noget til organisationen. Der var blandt andet rygter om, at nogle medlemmer reelt var inaktive virksomheder. ITD peger i sine forklaringer på, at man som medlem har pligt til at meddele organisationen, hvis man ikke længere driver aktiv virksomheden inden for formålet - vognmandsvirksomhed eller virksomhed med transport og/eller logistikydelser.





Mødet resulterede i, at ITD’s bestyrelse besluttede at lave en stikprøvekontrol i 2019 af 20 virksomheder, der blev bedt om at oplyse, hvor stor omsætningen i deres forretning havde været i 2018.







Resultatet af stikprøven resulterede i, at ITD’s bestyrelse besluttede af ophæve MD Transport’s medlemsskab af organisationen, fordi bestyrelsen mente, at den nordvestjyske vognmand ikke var en aktiv virksomhed, da omsætningen i 2018 var meget lav. Yderligere tre-fire medlemmer fik ophævet deres medlemsskab. En ny stikprøvekontrol af yderligere 20 virksomheder resulterede i, at yderligere et par virksomheder fik ophævet deres medlemsskab af ITD.





ITD’s bestyrelse blev også enig om, at hvis en virksomhed har en årlig omsætning på under 500.000 kroner, vil bestyrelsen i ITD ikke betragte den som aktiv. Derudover skal virksomheden have mindst én ansat og have sin omsætning fordelt jævnt hen over hele året - og omsætningen skal vedrøre landevejstransport.







I august 2019 - et halvt års tid efter, at den nordvestjyske vognmand fik ophævet sit medlemsskab - blev bestyrelsen i ITD enig om, at det var nødvendigt med fremadrettede stikprøvekontroller. Bestyrelsen lavede i august 2019 interne retningslinier om medlemskab af ITD - og at der årligt skal ske en stikprøvekontrol af fem procent af medlemmerne. Fremtidige ophævelser af medlemsskab vil ske ud fra retningslinierne og uden, at bestyrelsen særskilt skal drøfte det.







Da ITD’s bestyrelse besluttede at ophæve den nordvestjyske vognmands medlemsskab, eksisterede de interne retningslinier ikke. Men ITD peger i sin forklaring på, at det var de samme kriterier, beslutningen blev truffet udfra.

Den nordvestjyske vognmandsvirksomhed lægger først og fremmest til grund for sit synspunkt, at der i ITD’s vedtægter ikke står noget om en minimumsomsætning, og at vognmanden har både lastbil og godskørselstilladelse - godskørselstilladelse blev fornyet i 2017 og er gyldig til både national og international godskørsel frem til 2027.





Af domsudskriftet fremgår det, at dommeren ved Retten i Sønderborg efter at have gennemgået parternes forklaringer og ITD’s vedtægter i sin afgørelse tager ud gangspunkt i, at sagen drejer som om begrebet “aktivt driver vognmandsvirksomhed”.







Retten peger på, at der i ITD’s vedtægter ikke står noget om et krav om en minimumsomsætning. Og at bestyrelsen ikke kan arbejde efter kriterier, der stiller krav om en minimumsomsætning med videre, uden at det er vedtaget på en generalforsamling. Retten peger også på, at der i godskørselsloven ikke er noget krav om en vis minimumomsætning for at kunne opretholde en tilladelse til godskørsel for fremmed regning.







Retten konkluderer, at den nordvestjyske vognmand uanset omsætningens størelse drev aktiv vognmandsforretning i 2018. Derfor var ITD ikke berettiget til at ophæve vognmandens medlemsskab.







ITD har efterfølgende anket dommen til Vestre Landsret.









