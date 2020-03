Kran-virksomhed sikrer bedre og mere fleksibel servicedækning i Nordjylland

Mandag 9. marts 2020 kl: 12:06

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Ejer af Nordjysk Hydraulic, Brian Nielsen (tv) og HMF Group A/S’ administrerende direktør Brian Stage.Udover almindeligt servicearbejde på værkstedet i Aabybro nord for Limfjorden mod vest råder Nordjysk Hydraulic ApS også over en mobilservice, som betyder, at HMF kan sikre en hurtig og fleksibel service på stedet hos virksomhedens kunder i Vendsyssel, når mindre servicearbejde skal udføres.- Vi skal stræbe efter at være tilgængelige, når kunderne har behovet. Med vores partnerskab med Nordjysk Hydraulic ApS kan vi nu tilbyde døgnservice med en hurtigere tilgængelighed, end vi har gjort hidtil. Samarbejdet med Nordjysk Hydraulic ApS og vores egne folk i Nr. Sundby sætter et kompetent hold, som kan sikre øget tryghed for vores fælles kunder, siger Steen Lervad.Brian Nielsen, der ejer Nordjysk Hydraulic ApS, er tilfreds med samarbejdet med HMF.- Det er en blåstempling af min virksomhed, at en så velrenommeret virksomhed som HMF ønsker at have Nordjysk Hydraulic ApS som servicepartner. Som servicepartner kan vi endnu mere end hidtil. Vi får specialudstyr, så vi fremover kan servicere alle HMF-kunder både med det rette grej og knowhow. Samtidig vil vi lagerføre og sælge gængse HMF-reservedele fra vores eget lager. Derudover får vi med samarbejdet tilgang til at sælge en række komplementære produkter såsom tanke, pumper, løfteudstyr og meget andet”, siger Brian Nielsen.Brian Nielsen startede Nordjysk Hydraulic ApS i 2012. Han bringer 25 års erfaring fra kranbranchen med sig til HMF. HMF Group A/S er en 100 procent dansk, fondsejet virksomhed, der i år fejrer sit 75 års jubilæum som kranleverandør til det danske marked.