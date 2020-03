Lastbilen kørte på diesel - chaufføren på energidrik

Torsdag 5. marts 2020 kl: 11:06

Af: Redaktionen Ved kontrollen fandt politiet tegn på, at chaufføren havde et stort forbrug af energidrik. Derfor fik politiet mistanke om, at chaufføren måske også havde et stort forbrug af køretid og et mindre forbrug af hviletid. Kontrollen viste, at chaufføren havde overtrådt køre- og hviletidsreglerne med 893 procent på 28 dage.Midt- og Vestsjællands Politi beskriver, hvordan politifolkene fra Tungvognscenter Øst under kontrollen fandt tomme dåser med energidrik over alt i lastbilens skuffer og skabe.Politiet gennemgik lastbilens registreringer af den yngre tyske chaufførs køre- og hviletider. På overfladen viste de, at han havde fire overtrædelser af køre- og hviletidsreglerne, hvilket var nok til at retfærdiggøre en energidrik eller to. Den tyske chauffør oplyste til politiet, at han ikke drak kaffe, men i stedet drak energidrik.En nærmere gennemgang af lastbilens tackograf viste, at chaufføren på næsten daglig basis fortsatte sin kørsel, efter han var løbet tør for køretid. Chaufføren havde taget sit førerkort ud og fortsat sin kørsel uden at registrere det.Efter en længere gennemgang af chaufførens kørsel viste det sig, at der var 893 procent overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne på 28 dage.I seks tilfælde blev et hvil, som skulle have været på 9 timer, til hvil på mellem 2 og 5 timer. Fire gange havde chaufføren kørt mellem 16 og 22 timer, selvom han maksimalt måtte køre 10 timer mellem to daglige hvil. Han havde desuden kørt 10 timer en dag og næsten 7 timer en anden dag, hvor han højst måtte køre 4,5 timer uden pause. Dertil var der ikke betalt vejbenyttelsesafgift på lastbilen.Politiet sigtede chaufføren for 28 overtrædelser.Det samlede bødekrav lød - og lyder stadig - på over 500.000 kroner fordelt mellem chaufføren og hans vognmand. Beløbet var større, end de sigtede kunne betale med det samme. Politiet har derfor tilbageholdt lastbilen som sikkerhed for bødekravet.Sagen mod chaufføren skal afgøres ved et retsmøde 23. juni ved Retten i Roskilde. Dette skyldes, at anklagemyndigheden har nedlagt påstand om, at chaufføren frakendes førerretten i Danmark.