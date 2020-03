Regeringen opfordrer erhvervslivet til at holde medarbejdere hjemme

Tirsdag 3. marts 2020 kl: 20:25

Af: Redaktionen En tilsvarende opfordring til erhvervslivet er efterfølgende kommet fra erhvervsminister Simon Kollerup (S). Han har været i kontakt med Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Industri og Dansk Erhverv med en opfordring fra S-Regeringen til at hjælpe med indsatsen mod spredningen af virusset.Det skal ske ved at holde medarbejdere hjemme i 14 dage, hvis de kommer hjem fra særlige risikoområder, herunder blandt andet områder i Norditalien. Det gælder også, selvom medarbejderne ikke har været i direkte kontakt med smittede. I samme forbindelse lød en opfordring til at udbetale løn til medarbejderne i denne periode.Flere virksomheder har allerede meldt ud, at deres medarbejdere skal arbejde hjemmefra, hvis de har været på rejse i Norditalien.- Regeringen tager situationen meget alvorligt og følger naturligvis udviklingen time for time. Vi er i tæt dialog med myndigheder, erhvervslivet og arbejdsmarkedets parter. Og vi holder et vågent øje med, hvad det kan få af betydning for dansk erhvervsliv og dansk økonomi, siger Simon Kollerup og fortsætter:- Vi etablerede i sidste uge et forum til koordination og dialog med erhvervslivet og fagbevægelsen, og i går åbnede vi en hotline i Erhvervsstyrelsen, hvor virksomheder kan ringe ind med spørgsmål om, hvordan de skal forholde sig til virussen i forhold til juridiske spørgsmål og i forhold til deres drift.Simon Kollerup peger på, at Dansk økonomi grundlæggende er stærk.- Men det er klart, at en omfattende epidemi i Danmark kan få stor betydning. Derfor er vi også klar til at handle hurtigt og målrettet og bruge af de virkemidler, vi har til rådighed i den økonomiske politik, hvis det bliver nødvendigt for at dæmpe eventuel økonomisk nedgang, siger han.Listen over risikoområder vil blive opdateret dagligt afStatens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen vi ldagligt opdatere listen over risikoområder. Risikoområderne kan ses på Sundhedsstyrelsens særlige informationsside om virusset - klik







