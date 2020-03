Lastbilproducent tester hybrid-lastbiler med lang elektrisk rækkevidde

Mandag 2. marts 2020 kl: 11:13

Genopladning under kørsel eller ved ladestation



Smart energistyring

Af: Redaktionen Sammen med den hollandske transportvirksomhed Peter Appel har DAF Trucks startet ”field test” af CF Hybrid. (Foto: DAF Trucks)DAF CF Hybrid kan køre 100 procent elektrisk i byområder og anvender ren dieselteknologi ved kørsel uden for byer. DAF CF Hybrid-lastbilerne er udstyret med en 10,8 liters Paccar MX-11 dieselmotor på 450 hk) og en ZF elektrisk motor på 100 hk - begge i kombination med en speciel ZF TraXon-gearkasse udviklet til hybride drivlinjer.Elmotoren får sin energi fra en 85 kWh batteripakke, som genoplader, når dieselmotoren er i brug. Under dieseldrift fungerer elmotoren som en generator og leverer energi til batteripakken. I fremtiden vil det også være muligt at oplade batteriet på en ladestation.Når batteriet er fuldt opladet, vil DAF CF Hybrid - afhængigt af lastbilens og påhængskøretøjets kombinerede totalvægt - have en elektrisk rækkevidde på mellem 30 og 50 kilometer, hvilket er rækkevidde nok til at køre ind og ud af byområder uden at udlede CO2, NOx’er og partikler under kørslen i byområderne.

Uden for byerne kører CF Hybrid på dieel. I kombination med el-motoren giver hybridteknologien ekstra besparelser på brændstofforbruget takket være smart energistyring. Den energi, der skabes, når man bruger bilens motorbremse og Downhill Speed Control, samles op af elmotoren, som i de tilfælde fungerer som en generator. Det begrænser både brændstofforbrug og CO2-udledning.





Velegnet til længere ture

- Sammen med vores kunde, Albert Heijn, er vi altid på udkig efter måder, hvorpå vi kan reducere vores CO2 udledning, siger Marcel Pater, der er vognparkchef hos Peter Appel Transport, som råder over i alt 680 lastbiler. "





- Hvor de elektriske lastbiler er ideelle til distributionskørsel i byer, er hybridteknologien at foretrække på længere ruter. I byer fungerer DAF CF Hybrid helt elektrisk, og lastbilens dieselmotor betyder, at den kan køre til og fra forskellige distributionscentre i Holland og i udlandet uden problemer, siger han videre.





Kunders daglige brug

- Med en renere fremtid for øje er der for DAF ingen enkelt teknologisk løsning til et bredt spektrum af transportkravene, siger Ron Borsboom, der er direktør for produktudvikling.





- Derfor tester vi forskellige teknologier. Fuldt elektriske lastbiler er et godt alternativ til distributionskørsel i byer, ren dieselteknologi er en fremragende løsning til længere afstande - dels på grund af nye typer brændstoffer - og på lang sigt kommer vi også til at se nærmere på brintløsninger. Med CF Hybrid ”field test” ønsker vi ikke blot at vurdere lastbilens elektriske ydelse og dens ydelse ved brug af dieselteknologi, men også hvor egnet den er, hvis vores kunder vil bruge den hver dag, siger han videre.









