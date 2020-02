Direktør i dansk vognmandsorganisation får britisk hædersbevisning

Fredag 21. februar 2020 kl: 12:25

Ved overrækkelsen af den britiske OBE orden: Erik Østergaard, DTL (tv) og ambassadør Dominic Schroeder, Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland’s ambassade i København. (Foto: Søren Brissing)

Af: Redaktionen Denne orden er kun tildelt ganske få statsborgere uden for Storbritannien og Commonwealth, herunder et meget begrænset antal danskere.Overrækkelsen af ordensinsignierne til DTL-direktøren blev foretaget af Hendes Majestæts ambassadør i Danmark HE Dominic Schroeder ved en privat ceremoni i ambassadørens residens torsdag 20. februar. Her udtalte ambassadøren blandt andet:- I Hendes Majestæt Dronning Elizabeth II’s navn overrækker jeg Dem hermed ordenstegnet som symbol på Storbritanniens anerkendelse af den store indsats, De har gjort for shipping- og transportsektoren.- Det er en meget stor ære at modtage denne fornemme orden fra Hendes Majestæt Dronningen Elizabeth II. Jeg er utrolig glad og stolt over denne officielle anerkendelse, der blevet er tildelt mig fra britisk side, sagde Erik Østergaard ved overrækkelsen.Ordenen blev stiftet af Kong George V i 1917 og tildeles i forskellige grader for særlig civil udmærkelse inden for områder som kunst, kultur, videnskab, politik, offentlig tjeneste med videre.Erik Østergaard er i forvejen indehaver af Dannebrogsordenens Ridderkors af 1. grad samt Østrigs fortjenstorden ”Goldenes Ehrenzeichen für Verdinste um die Republik Österreich”.